Генсек НАТО розповів про «останній шанс» для Росії

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Відповідальність за збереження Договору про ліквідацію ракет середній і меншою дальності (ДРСМД) лежить на Росії, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, він закликав Москву «використати свій останній шанс, щоб врятувати операцію». Інакше, попередив Столтенберг, російська влада будуть нести повну відповідальність за наслідки.

Глава альянсу підкреслив, що розрив угоди загрожує безпеці Європи.

Раніше він також повідомив, що НАТО візьме «оборонні» заходи, якщо Росія остаточно відмовиться виконувати угоду про ядерну зброю.