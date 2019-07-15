Межа Всесвіту: що знаходиться за початком часу



Порівняно з розмірами видимої частини Всесвіту, наша Галактика просто піщинка у величезному океані. Питання про те, що знаходиться за межами видимої частини Всесвіту і її гепотетическим краєм, завжди хвилювало вчених. Сьогодні у них є ряд теорій на цей рахунок.



Основне джерело інформації про космосі – уловлювання світла або випромінювання, який доходить до нас. Тому ми не можемо зазирнути за горизонт, такого устаткування на сьогодні просто не існує.



З урахуванням того, що Всесвіт постійно розширюється подібно триваючому вибуху, його обсяг кінцевий – його вчені називають Об’ємом Хаббла. За їх теорією, за межами цього обсягу можуть бути і інші подібні об’єкти. Але оскільки різниця швидкостей двох об’ємів може перевищити швидкість світла, побачити їх у звичайний телескоп вже неможливо – світло від них би просто не дійшов.



Згідно подібним припущенням, Всесвіт може бути і скінченна і нескінченна. Питання лише в тому, що вважати точкою нескінченності.



Фото: wikipedia

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