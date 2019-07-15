У Києві з’являться дві нові станції метро

Роботи з будівництва метрополітену на Виноградар тривають за графіком. Дві нові станції – «Мостицька» і «Проспект Правди» планують відкрити в 2021 році. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає zagorodna.com.

За словами міського голови, будівництво тунелю між станціями «Сирець» і «Мостицька» буде здійснюватися закритим способом – під землею. А між «Мостицькою» і «Проспектом Правди» – відкритим. Тунель на глибині 18 метрів буде двоярусним, на відміну від всіх інших станцій метрополітену. Така конструкція пов’язана з особливостями інфраструктури району.

До кінця року почнуться роботи по влаштуванню перегінного тунелю між станціями «Мостицька» і «Сирець». Довжина цієї ділянки – 1,3 км. Діаметр щита – 6 метрів.

: sud.ua

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