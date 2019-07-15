Собаки з’їли господаря без залишку

Тест ДНК підтвердив, що тіло жителя американського штату Техас з’їли його собаки. Про це повідомляє видання Washington Post.

57-річний Фредді Мек (Freddie Mack) жив у власному будинку неподалік від містечка Виніс. Він сторонився людей і волів суспільство 18 собак, яких тримав на своїй ділянці. Раз в два тижні до нього приїжджали родичі і везли в магазин за покупками. Саме вони першими помітили зникнення чоловіка.

На початку травня вони поскаржилися в поліцію, що не можуть знайти Мака. Їм з квітня не вдавалося з ним зв’язатися, потрапити на дільницю не давали агресивні собаки. Помічники шерифа змогли відвернути тварин і проникнути в будинок, але господаря там не було. Огляд ділянки за допомогою безпілотника також не дав результату.

15 травня на ділянці виявили невеликий фрагмент кістки. Ще кілька кісткових фрагментів, волосся і клаптики тканини знайшли в собачих екскрементах. Генетичний аналіз показав, що вони належали Мэку. Судячи з усього, собаки з’їли його останки разом з кістками і одягом.

«Спочатку ми відреагували на це з певною недовірою, тому що не залишилося нічого», — сказав Washington Post шериф округу Джонсон Адам Кінг(Adam King). Слідчим не вдалося згадати інші випадки, коли домашні тварини з’їдали тіла господарів повністю.

13 собак Мека приспали за агресивність. До того часу вони встигли вбити двох інших собак. Три собаки загиблого чоловіка ще живі і залишаються в притулку.

У 2017 році повідомлялося, що в Лондоні стаффордширський тер’єр загриз свого господаря на очах знімальної групи телеканалу Бі-бі-сі, що працювала над документальним фільмом про наркоманії та антисоціального поведінці. Та ж собака врятувала його від загибелі під час нападу епілепсії.