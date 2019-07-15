На Полтавщині бізнесмен, пов’язаний зі “Слугою народу”, скоїв смертельну ДТП (відео)

Полтавський бізнесмен Олексій Сердюков, пов’язаний з партією “Слуга народу”, став винуватцем смертельного ДТП у Полтавській області.

“За кермом автомобіля був я, Олена (журналістка Олена Кузіна, – ред.) сиділа позаду. Я пішов на обгін, і під час обгону в мене провалилася передача, і я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з’їхати на узбіччя, але було запізно. Це все не знімає з мене відповідальності”, – написав Сердюков у своєму Facebook.

За інформацією поліції Полтавської області, в суботу, 13 липня, на автодорозі Полтава-Суми сталося зіткнення авто ВАЗ-21099 і Toyota Сorolla. У результаті 39-річна пасажирка ВАЗ померла в лікарні, її дочка і водій автомобіля перебувають у тяжкому стані. Сердюков отримав перелом таза, його пасажирка теж у лікарні.

За інформацією поліції, аварія сталася через виїзд Toyota на зустрічну смугу.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу.

Олексій Сердюков – приватний підприємець, засновник групи “Зміст”, куди входять полтавське інтернет-видання, креативне агентство, аналітичний центр, книжковий магазин, кав’ярня. Останнім часом Сердюков займався передвиборною кампанією кандидата в народні депутати від партії “Слуга народу” Дмитра Нальотова, інформує місцеве видання “Полтавщина”.

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