«Правдивої брехні» — 25 років. Кілька цікавих фактів про фільм

Я ще пам’ятаю, як десь у середині 1990-х у мене вдома з’явилася касета з новим бойовиком зі Шварцем. Не те, щоб я тоді особливо розбирався в режисерах (та й взагалі в кінематографі), але ім’я Джеймса Кемерона було мені знайоме з титрів «Чужих» і «Термінатора» і вже міцно асоціювалося з чудовим видовищем. Ну а Шварц і поготів. Так що я почав дивитися фільм в передчутті чогось вражаючого.



Безумовно, кіно мені дуже сподобався. І здавалося само собою зрозумілим, що попереду мене чекає ще безліч таких же чудових фільмів. Хоча справедливості заради варто нагадати, що тоді практично все, що було на касетах, вважалося класним. Звичайно, на той момент я не підозрював, що за наступні 25 років Джеймс Кемерон випустить всього два повнометражних фільми. Ну а Шварц хоч і зніметься в купі різних бойовиків, але лише парочку можна буде назвати дійсно непоганими — і жоден з них все одно не зможе зрівнятися з «Правдивої брехнею».

Так що, з нагоди сьогоднішнього 25-річного ювілею «Правдивої брехні» — вісім цікавих фактів з історії цього незамутненого бойовика з першої половини 1990-х: тієї славної епохи, коли про терористів ще можна було спокійно жартувати і знімати завзяті екшн-комедії.







Це римейк французького фільму



Все вірно, «Правдива брехня» — це ремейк комедії «Тотальне стеження», випущеної Клод Зіді в 1991 році. Я не дивився цей фільм і, виходячи з дуже малої кількості людей, які виставили йому оцінки на IMDB і Кинопоиск підозрюю, що в цьому я не самотній. Хоча, судячи за наявними описами, значна частина його сюжетних елементів і навіть імена персонажів впевнено перекочували в американську версію. Ну а Кемерон додав до них купу екшна, польоти на Харриерах і фірмові ядерні вибухи. В результаті вийшов класичний приклад хорошого американського ремейка, совместившего найкращі сценарні знахідки оригіналу і голлівудський розмах.

Як це часто буває з фільмами Кемерона, після виходу «Правдивої брехні» з’явилося кілька людей, які стверджували, що насправді це вони придумали її сюжет, і пізніше їх роботу вкрали недобросовісні кіношники. Як правило, справа дійшла до суду. Правда, цього разу відповідачем виступав не сам Кемерон, а Клод Зіді (адже канадець просто купив у нього права на рімейк). Найцікавіше полягає в тому, в підсумку французький суд задовольнив вимоги позивачів і Зіді довелося виплатити їм грошову компенсацію.

Це, до речі, далеко не перший раз, коли французьке правосуддя встає на бік позивачів у таких, здавалося б, безнадійних справах про плагіат. Так, кілька років тому довелося розщедритися Люку Бессону. Суд визнав, що його фільм «Напролом» запозичив аж надто багато сюжетних елементів з «Втечі з Нью-Йорка».





«Правдива брехня» з’явилася завдяки неснятому «Людині-павуку»



У багатьох напевно виникає закономірне питання — а з чого цього Кемерон, який славиться перфекціонізмом і любов’ю до вибудовування власних світів, раптом взявся за ремейк маловідомої французької комедії? Скажімо так, за це варто подякувати «Людини-павука». Точніше кажучи, його невдалу екранізацію.

Після «Термінатора 2» Кемерон буквально вирувало ідеями нових проектів — від фільму-катастрофи про падіння комети до екранізації біографії Біллі Миллигана. Однак найбільше він зацікавлений у «Людині-павуку». Канадець з дитинства мріяв зняти фільм про пригоди Пітера Паркера. І ось, на початку 1990-х він умовив керівництво студії Carolco викупити права на екранізацію коміксу і почав працювати над його сценарієм.

Але ентузіазм Кемерона швидко вичерпався. Справа в тому, що між власниками прав на «Людину-павука» почалися судові тяжби. Минав час, але сторони ніяк не могли прийти до компромісу. В результаті Кемерон, щоб не сидіти без справи, вирішив по-швидкому зробити якийсь інший фільм, в надії, що за час роботи над ним ситуація з «Павуком» нарешті вирішиться.

І ось, на діловому ланчі Арнольд Шварценеггер поділився з режисером ідеєю. Він десь побачив «Тотальне стеження» і вирішив, що на її основі можна було б зробити ремейк з собою коханим у головній ролі. Добре все обміркувавши, Кемерон вирішив, що зйомки подібного, не надто серйозного проекту, можливо є найкращим варіантом в цій ситуації.

За словами Шварценеггера, за весь час зйомок фільму найбільшим випробуванням для нього стало танго. Щоб зуміти переконливо виконати танець, йому знадобилося шість місяців тренувань і репетицій



Найцікавіше полягає в тому, що після завершення зйомок «Правдивої брехні» ситуація з «Людиною-павуком» не тільки не покращилась, але стала ще більш заплутаною. Студія Carolco примудрилася збанкрутувати і права на супергероя перейшли до MGM. У підсумку, Кемерон на все плюнув і взявся за інший проект, яким став «Титанік».





Головна жіноча роль могла дістатися Джоді Фостер



Джеймі Лі Кертіс має досить значною фільмографією, що включає в себе як хоррори (з яких, власне кажучи, і почалася її кінокар’єра) і закінчуючи романтичними комедіями. Але я підозрюю, що для більшості глядачів самим незабутнім появою на великому екрані залишається роль Хелен в «Правдивої брехні».

Тим дивніше, що Кертіс взагалі не могла знятися у фільмі Кемерона. Спочатку, роль Хелен повинна була виконати Джоді Фостер. Паралельно вона також підписалася на фільм «Нелл», але це не було проблемою, так як їх зйомки не перетиналися.

Але, як це часто буває в Голлівуді, надалі знімальні графіки двох проектів змістилися і актриса зіткнулася з непростим вибором. У підсумку, Фостер вирішила знятися в «Нелл», відмовившись від «Правдивої брехні». В результаті, місце Хелен знову стало вакантним.

Під час пошуків заміни Кемерон згадав про Кертіс. П’ятьма роками раніше він планував віддати їй головну жіночу роль у «Безодні». Але тоді Кертіс не змогла прийняти пропозицію з-за того, що вже підписалася на зйомки «Блакитної сталі». І ось, доля подарувала їй другий шанс попрацювати з Кемероном. І Кертіс сповна скористалася цією можливістю.





Джеймі Лі Кертіс сама виконала трюк з вертольотом



В одній з найбільш пам’ятних сцен фільму, героїня Джеймі Лі Кертіс рятується від неминучої загибелі, хапаючись за що звисає з вертольота руку свого чоловіка, після чого нам показують її політ над водою. Це не зелений екран і не дублерка. Кертіс насправді виконала цей трюк.

Щоправда, ідея належала не йому, а Джеймсу Камерону. Спочатку, актриса залишилася не в захваті від пропозиції і запитала у канадця, де він буде перебувати в момент викоання. Той відповів, що у вертольоті з ручною камерою. Це переконало Кертіс і вона погодилася. Що особливо символічно, сцена була знята в день її народження.

Ще один цікавий факт, пов’язаний з Кертіс полягає в тому, що для зйомок сцени стриптизу вона взяла нижню білизну зі свого гардероба. До речі, спочатку планувалося, що головна героїня повністю роздягатися. Але на відміну від епізоду з вертольотом, в цей раз Кертіс не піддалася на вмовляння і наполягла на часткове оголення.

До речі, момент, коли під час танцю Хелен падає на підлогу, не був прописаний в сценарії. Кертіс по-справжньому зісковзнула з жердини і впала, але тут же піднялася і продовжила танцювати. Якщо придивитися, то можна побачити що в момент падіння Шварценеггер починає підніматися з крісла щоб допомогти актрисі, але потім сідає на місце, отримавши вказівку від Кемерона продовжувати знімати сцену.





У фільмі можна побачити місце прибуття Т-1000



Багато режисери часто люблять вставляти в свої фільми різні пасхалки до своїх попередніх робіт. Кемерон не є винятком. У «Правдивої брехні» є одна дуже примітна відсилання до «Термінатора 2». Якщо придивитися до сцени, в якій Хелен і Саймон зустрічаються під мостом, можна зрозуміти, що ми виразно вже десь бачили це місце.

Все вірно. Це та ж сама локацію, куди хронопортировался Т-1000. Або, точніше кажучи, хронопортируется. Події «Правдивої брехні» розгортаються в 1994 році, а події «Термінатора 2» в 1995 році. Так що, на той момент Т-1000 ще не прибув у наш світ.







На зйомках використовувалися справжні Харриеры

Джеймс Кемерон підійшов до «Правдивої брехні» у всеозброєнні. У прямому сенсі слова. Він домовився з американським урядом про оренду для зйомок трьох літаків Харрієр і їх пілотів. До речі, вийшло не так і дорого. Якщо вірити IMDB, в загальній складності, Кемерон заплатив за них 100 736 доларів (або 2 410 доларів за годину оренди). Для порівняння, гонорар Шварценеггера склав 15 мільйонів доларів.

Звичайно, справжні Харриеры використовувалися лише в кількох спільних сценах. Для зйомок основних епізодів творці побудували повноцінну модель літака, оснащену передовий по тим часам комп’ютерною системою управління, що дозволяє імітувати різні маневри. Її встановили на даху 20-поверхового будинку. На стадії пост-продакшну дах, підвіс і все що потрапило в кран супутнє обладнання були затерті за допомогою комп’ютера.

Під час зйомок фіналу, Шварценеггер провів безліч годин всередині кокпіта моделі. Пізніше він жартував, що в разі чого зміг би впоратися і з цим літаком. Звичайно, багато хто з показаних у фільмі речей набагато перевершували реальних технічні можливості Харриера. Але «Правдива брехня» це зовсім не те кіно, яке ми дивилися заради реалізму.







Захисники прав нацменшин закликали бойкотувати фільм

Вихід «Правдивої брехні» супроводжувався скандалом. Різні групи захисників прав арабо-американців, американських мусульман і т. д Кемерона звинуватили в упередженості, ксенофобії, расизмі та інших смертних гріхах. Мовляв, у своєму фільм він виставив всіх мусульман злісними недалекими терористами, що мріють знищити Америку.

Зрештою, справа дійшла до акцій протесту і петицій із закликами скасувати прокат «Правдивої брехні» в мусульманських країнах (я так і не знайшов інформації з приводу того, чи мали вони якийсь ефект). Скажу чесно, мені навіть трохи страшно уявити, якою була б реакція медіа, якби «Правдиву брехню» зняли зараз…







У «Правдивої брехні» міг бути сіквел

Незважаючи на заклики до бойкоту, «Правдива брехня» виявилася цілком успішним фільмом. При підсумковому бюджет 115 мільйонів доларів вона зібрала по всьому світу близько 400 мільйонів. Звичайно, в 1990-е Голлівуд ще не прагнув робити франшизи з усіх окупившихся картин. Але в силу своєї концепції «Правдива брехня» здавалася цілком підходящим фільмом для сиквела.

І такі плани дійсно були. Більш того, у сиквела навіть був сценарій. А точніше кажучи, сценарії. Один з них написав якийсь Джефф Істин. Його роботу можна знайти в інтернеті. Кілька років тому я вирішив ознайомитися з рукописом Істина і, скажу чесно, не зумів дочитати її до кінця, що зі мною буває дуже рідко. Причина полягала в тому, що сценарій видавався мені нестерпно нудним — я просто не зміг змусити себе дійти до кінця тексту.

Судячи з того, що я встиг прочитати, сюжет сиквела повинен був будуватися на тому, що Гаррі і Хелен помінялися ролями. Хелен зробила успішну шпигунську кар’єру, в той час як Гаррі перетворився в господаря, який няньчиться з немовлям і постійно згадує про старі добрі часи, коли він виконував важливі завдання і вбивав людей. Не знаю, можливо з нормальним сценаристом із цієї концепції і можна було б щось вичавити. Але в глибині душі я в цьому сумніваюся. Шварц-сім’янин — дякую, з мене вистачило «Джуніора» та «Іграшки на різдво».

Цей сценарій був не єдиним. Наскільки мені відомо, сам Кемерон також написав свою версію продовження. І в один час канадець був близький до того, щоб взятися за його реалізацію. Зйомки сиквела ніби як повинні були початися десь в 2002 чи 2003 році. Але сталося 11 вересня і комедії про придуркуватих арабських терористів швидко вийшли з моди.

У підсумку, замість сиквела ми скоріше отримали прихований ремейк у вигляді «Містера і місіс Сміт». Що символічно він теж так і не отримав продовження незважаючи на хорошу касу. Ну а в цьому році було оголошено, що «Правдива брехня» все ж отримає друге народження. У вигляді серіалу. Для Disney+. Під керівництвом Макджі («Ангели Чарлі», «Термінатор: та прийде рятівник»). Спасибі звичайно, але особисто я, мабуть, вийду на цій зупинці.



https://kiri2ll.livejournal.com/1265127.html