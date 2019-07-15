У Росії загинув льотчик, що навчав Путіна літати (відео)

При жорсткій посадці вертольота Robinson біля села Барська в Підмосков’ї загинув президент Об’єднаної федерації надлегкої авіації Росії Ігор Нікітін, повідомляє Газета з посиланням на першого віце-президента організації Сергія Мінігулова і відповідального секретаря Ганну Звєрєву.

Інцидент стався ввечері в неділю, 14 липня. Загинули двоє людей.

Ігор Нікітін, зокрема, відомий тим, що навчав президента Росії Володимира Путіна літати на Дельталети під час проекту зі Стерх. У 2012 році Путін на дельтаплані став “ватажком» зграї стерхов в рамках програми відновлення їх популяції.

Нагадаємо, що Кремль готує план зі збереження влади Путіна після 2024 року.

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