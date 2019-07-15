КНДР заявила про марність переговорів з Південною Кореєю

Вчора на сайті видання “Уриминчжокккири” з’явився черговий редакційний коментар з приводу загальної ситуації на Корейському півострові. У ньому міститься критика підлеглого по відношенню до США підходу Південної Кореї і констатується неминучість для Пхеньяну ведення діалогу тільки з Вашингтоном без участі Сеула.

У коментарі згадуються стали поширеними серед південнокорейських експертів побоювання про те, що Сеул втратив свою активну роль і позицію в діалозі по справах Корейського півострова. І ці побоювання північнокорейський портал фактично підтверджує.

“Якщо дивитися з нашої точки зору, то для нас куди більш продуктивним видається ведення прямого діалогу з США, які в реальності контролюють Південну Корею, ніж намагатися домовлятися з Сеулом, який жодного кроку не може зробити без отримання схвалення з боку Сполучених Штатів”, – йдеться в коментарі. Там також прямо додано, що “Південної Кореї не варто намагатися втручатися, коли КНДР і США ведуть прямі переговори один з одним, що стосуються актуальних проблем”. “Навіть якщо Південь зможе влізти в цей процес діалогу, то йому там і робити просто нічого!” – йдеться в статті.

На іншому північнокорейському порталі “Меари” також вийшла схожа з посилу на адресу Сеула стаття. Вона називається “Ви самі вирішили відсторонитися від процесу”. “Немає ніякого сенсу в переговорах, які не ведуть до прогресу і не вносять вклад у поліпшення міжкорейських відносин… Хоч десять, хоч сто разів проведи переговори, прийми будь самі гарні наміри декларації, але якщо це не виходить реалізувати із-за того, що ваш партнер постійно озирається на позицію і думку зовнішніх сил, то як можна вирішувати якісь проблеми з таким партнером?!” – йдеться у публікації.

Зазначимо, що дійсно останнім часом серед багатьох експертів Корейським півостровом поширена думка, що роль Південної Кореї і президента РК Мун Чже Іна в діалозі США і КНДР зведена до мінімуму. На всі пропозиції про активний розвиток зв’язків і співробітництва з боку КНДР Сеул незмінно відповідає, що не може нічого зробити, поки не буде схвалення з боку США, які чітко контролюють дії союзника. На перших порах в Пхеньяні сподівалися, що виступає за межкорейское співробітництво президент РК Мун Чже Ін може зайняти самостійну позицію, але в підсумку стало очевидно, що Сеул готовий робити лише якісь символічні кроки, а всі реальні важелі контролю ситуації знаходяться в руках Вашингтона.

Досі лідери Півдня і Півночі Кореї провели в 2018 році три саміту, а 30 червня цього року зустрілися накоротке ще раз, коли в Пханмучжоме Кім Чен Ин провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Кім Чен Ин раніше пообіцяв, що відвідає з візитом Південну Корею, але, як бачиться, лідер Півночі навряд чи має намір виконувати свої обіцянки, посилаючись на підпорядковану по відношенню до Вашингтону позицію Сеула.