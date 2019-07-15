Заступився за дружину: аби вбити кривдника, чоловіку вистачило одного удару

До п’яти років за ґратами може провести приїжджий із Луганщини за те, що з необережності вбив приятеля. Про це повідомили у поліції Одеси.

“За вечерею у знайомого подружжя, 53-річний чоловік обурився зневажливим ставленням господаря до власної дружини. Аби провчити “невдячного” чоловіка, гість вдарив його кулаком в обличчя. Потерпілий впав на бетонну підлогу та отримав важку травму голови, від якої помер у медичному закладі. Про смерть госпіталізованого 57-річного одесита поліцію сповістили лікарі”, – йдеться у повідомленні.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій співробітники Шевченківського відділення поліції встановили повні обставини події та місцезнаходження підозрюваного луганчанина. Його неправомірні дії кваліфікували за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове слідство триває.