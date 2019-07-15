У Раді будуть боротися з кнопкодавством за допомогою «сенсорної кнопки»

Глава Парламенту Андрій Парубій розповів про те, що у Верховній Раді встановлять спеціальну «сенсорну кнопку», яка не дасть народним депутатам кнопкодавить. Про це спікер повідомив в ефірі 5 каналу.

За словами Парубія, пристрій не встигли встановити через призначених на 21 липня позачергових виборів у парламент.

«Я сподіваюся, що апарат знайде всі необхідні механізми, у той період, коли не буде сесії — між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб у залі зробити переобладнання «, — заявив спікер.

Нагадаємо, що в червні глава держави Володимир Зеленський вніс у Раду законопроект проти кнопкодавів.