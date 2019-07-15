Величезний затор під Києвом: зіштовхнулись маршрутка і легковик, багато жертв (відео)

Сьогодні зранку під Києвом, поблизу села Гурівщина, сталася жахлива смертельна ДТП за участю маршрутного автобусу Volkswagen та легковиком Ford. Також маршрутка знесла відбійник. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Чоловік та жінка із легковика загинули одразу. Також у Ford знаходився ще один чоловік, однак дорогою до лікарні він також помер. Всіх пасажирів маршрутки та водія (близько 20 осіб) госпіталізовано у лікарні із різними травмами.

На дорозі спостерігається величезний затор. На місці працюють слідчі, яким доведеться з’ясувати всі обставини події.

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Як уточнює Цензор.нет, аварія сталася на на 34 кілометрі Житомирської траси приблизно о 05.40.

За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва Житомирською трасою. У попутному напрямку їхав і Ford. За даними поліції, 9 постраждалих було госпіталізовано.

Фото: Информатор