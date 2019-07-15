Що відбувається з гривнею: офіційний курс від НБУ

Офіційний курс гривні, який встановлює Національний банк України (НБУ), зміцнився до американського долара і євро за минулу добу.
Такі дані наведено на сайті НБУ.
На 15 липня регулятор встановив офіційні курси валют на рівні:
2576,0584 грн за $100;
2898,8385 за 100 євро.
На 12 липня Нацбанком були встановлені наступні офіційні курси валют:
2580,1837 грн за $ 100;
2911,7373 за 100 євро.
Таким чином, за вихідні гривня до американського долара зміцнилась на 4 копійки, до євро – на 13 копійок.
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