90%, що полонених моряків Росія звільнить до виборів — Порошенко

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Звідки у нього така інформація, п’ятий президент не уточнив

До дати дострокових парламентських виборів Кремль з високою часткою ймовірності звільнить українських моряків-військовополонених, щоб підняти рейтинг певних політичних сил перед голосуванням 21 липня. Про це в ефірі телеканалу Україна заявив п’ятий президент Петро Порошенко.

«Маю інформацію, що на 90% наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів. Молюся, щоб це так і було, і мені все одно, хто на це натягне ковдру, і на кого Путін покладе у зв’язку з виборчими процесами причину або позитив», — сказав глава партії Європейська солідарність.

11 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з російським лідером країни-окупанта РФ Володимиром Путіним, причому пізніше стало відомо: говорили в першу чергу про нібито моряків.

25 листопада 2018 року південь від Кримського моста росіяни атакували вогнем на ураження українські кораблі. Їх відбуксирували в Керч, екіпажі взяли в полон. 25 травня 2019 року Морський трибунал ООН зобов’язав РФ негайно звільнити кораблів і моряків. У Кремлі заявили, що не мають наміру цього робити. До 9 липня РФ пред’явила звинувачення всім морякам.