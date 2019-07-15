Названо ідеальний час доби для пиття кави

Любите смакувати кавою зранку? Австралійський дієтолог Сінді Коел вважає, що користь ранкової кави переоцінена, пише «Країна здоров’я».

Існує вдаліший час для споживання цього смачного напою. Справа в тому, що споживання кави зранку відбувається на тлі підвищеної концентрації кортизолу, стресового гормону, в організмі. А кортизол знижує ефективність кави. Краще пити каву у проміжку з 10:00 до 12:00, коли рівень гормону йде на спад.

Останній же прийом напою повинен відбутися о 14:00. У другій половині дня каву слід замінити трав’яним чаєм. Дієтолог визнає: “Кожен залежний від кави по-своєму. Рекомендую не вживати кофеїн за шість годин до сну, щоб забезпечити собі комфортний відпочинок. Вцілому на добу не слід споживати більше 400 міліграмів кофеїну. Це еквівалентно двом чашкам кави”.

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