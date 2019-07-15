За яким містам комфортніше подорожувати — рейтинг

TravelSupermarket опублікував рейтинг міст, за яким комфортніше подорожувати. У рейтингу враховується, наскільки добре пов’язані транспортні мережі міст, яка вартість проїзду, і зручно пересуватися по місту на велосипеді.

Перше місце в рейтингу зайняла Барселона з її 345 пішохідними екскурсійними маршрутами, 6 тисячами велосипедів зі зручною схемою прокату і сучасним метро, а також щодо вигідними тарифами на таксі. Місто отримало 81,3 бали з 100 можливих.

Другу позицію в рейтингу також зайняв іспанський місто — Мадрид — з рахунком 75,8. Столиця пропонує 166 пішохідних турів і 1580 велосипедів в мережі прокату, а також займає сьоме місце по ефективності громадського транспорту.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

До п’ятірки лідерів також увійшли Шанхай і Пекін (Китай), які зайняли третє і четверте місця відповідно, і Стамбул (Туреччина), посів п’яте місце.

На іншому кінці спектру — Лас-Вегас, яке вважали гіршим з великих міст для вивчення. У світовій столиці азартних ігор доступно всього 33 пішохідних туру і тільки 1 відсоток подорожей по місту здійснюється пішки. В цілому, США показали погані результати, адже п’ять із десяти останніх позицій рейтингу займають саме американські міста.

Творці рейтингу вважають, що добре дізнатися місто за коротку поїздку може бути непросто. Коли мандрівник обмежений у часі, дуже важливо, щоб у місті була добре налагоджена система громадського транспорту, зручні пішохідні маршрути і мережа прокату велосипедів. В ідеалі це все має ще коштувати не дуже дорого.

Отримані дані показують, що Іспанія та Китай лідирують за кількістю міст, максимально зручних для вивчення. Тим не менш, міста з топ-10 рівномірно розподілилися по континентах, жоден з яких, зрештою, не домінує.

10 найбільш комфортних для вивчення міст

Барселона, Іспанія

Мадрид, Іспанія

Шанхай, Китай

Пекін, Китай

Стамбул, Туреччина

Париж, Франція

Мехіко, Мексика

Лондон, Великобританія

Нью-Йорк, США

Токіо, Японія

10 найбільш некомфортних міст

Лас-Вегас, США

Дубай, ОАЕ

Сіетл, США

Лос-Анджелес, США

Майамі, США

Філадельфія, США

Бірмінгем, Великобританія

Торонто, Канада

Мельбурн, Австралія

Абу-Дабі, ОАЕ

За матеріалами Independent

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