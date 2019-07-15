Повінь – зміна системи

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Газовані напої провокують інсульт

15.07.2019

Всього дві склянки газованої води здатні спровокувати порушення мозкового кровообігу і, як наслідок, призводить до загибелі клітин головного мозку.

Така порція сумнівної “шипучки” на 30% збільшує ризик виникнення інсульту в молодому віці.

Фахівці пояснюють причину побоювання такого напою. Справа в тому, що сучасна газована має в своєму складі велику кількість небезпечних барвників і цукру. У цьому поєднанні вони негативно позначаються не тільки на роботі шлунка, але і серця.

Часті головні болі, різкий занепад сил, перепади настрою і зайву вагу – перші тривожні ознаки зловживання шипучих напоїв. Далі йдуть більш важкі наслідки, що вражають не тільки серцево-судинну систему, а й організм в цілому.

Хімічно добавки для яскравого смаку викликають не тільки сильну спрагу, але і порушують звичну роботу судин, забиваючи їх стінки відходами.

Яскравий і привабливий колір напою також отримують за допомогою різних добавок, що не мало не краще підсилювачів смаку. Вони викликають перші симптоми гіпертонії, переростаючи у важчу форму.

Кофеїн провокує порушення роботи серцевого м’яза, пошкоджуючи її. А цукор і всілякі його замінники є дуже небезпечними для більшості людей, так як вони можуть спровокувати алергічну реакцію і набряк головного мозку.

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