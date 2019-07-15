Повісився на міжкімнатних дверях: 22-річний киянин скоїв самогубство у власній квартирі (фото)

У Дарницькому районі Києва за адресою Харківське шосе, 160а стався страшний інцидент.

Жінка повернулася додому і виявила свого сина мертвим. Виклик на лінію екстрених служб надійшов 14 липня біля 21.00.

За попередньою інформацією, жінки не було вдома кілька днів. Коли вона повернулася, то знайшла свого сина повішеним. Він повісився на одній з міжкімнатних дверей. Йому було 22 роки.

Причини такого вчинку і подробиці з’ясовуються.