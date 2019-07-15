Автомобіль з кортежу Зеленського потрапив у ДТП. Нові деталі (Фото, відео)

Автомобіль з кортежу Володимира Зеленського потрапив у ДТП в Запорізькій області. Аварія трапилася у неділю, 14 липня, між населеними пунктами Василівка та Мелітополь. Про це повідомляє прес-служба Управління держохорони у Facebook, передає РБК.

ДТП з кортежем Зеленського сталася через недотримання ПДР

Як виявилося, два автомобіля Volkswagen Touareg і Volkswagen Transporterврізались в автобуси підприємства ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг”, в яких їхали діти в оздоровчий табір.

Один з автобусів виїхав в кювет, а усі три Volkswagen отримали механічні пошкодження. Незважаючи на видиму серйозність пошкодження авто, обійшлося без постраждалих.