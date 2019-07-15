У Китаї будуть розпізнавати собак і кішок за відбитком носа

Щоб зареєструвати тварину в базі даних, власнику достатньо сфотографувати ніс вихованця під різними кутами. Система розпізнає тварин з точністю 95 %.

Вважається, що відбитки носа собак і кішок настільки ж унікальні, як подушечки пальців людей. Перш відбитки носа вже використовувалися для пошуку зниклих тварин, але знімали їх по-іншому: ніс собаки розфарбовували і притискали до білого картону.

Додаток буде використовуватися не тільки для пошуку вихованців, але й для моніторингу «нецивілізованого вигулу собак». Мова про власників, які вигулюють собак без повідка або не прибирають за ними екскременти. Для Китаю, де тільки в містах мешкає більше 91 мільйона домашніх тварин, це актуальне питання.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

Інший додаток, Finding Rover, теж використовує технологію розпізнавання морд для пошуку вихованців. Алгоритм порівнює фотографії загублених і знайдених собак. За допомогою цього додатка вдалося знайти більше 15 000 зниклих тварин.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», собаки розвинули м’язи навколо очей, щоб маніпулювати господарями.

За матеріалами Knife.media

Читайте також:

Можуть собаки посміхатися людям?

Вчені довели, що кішки вміють розпізнавати своє ім’я

Домашні кішки схожі на господарів — вчені