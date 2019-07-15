Агентом 007 стане темношкіра жінка

Британська темношкіра актриса Лашана Лінч зіграє роль суперагента в новому фільмі “Джеймс Бонд 25”

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Daily Mail.

31-річна Лашана зіграє головну роль у новій стрічці, проте їй дістанеться лише номер 007. Сам герой Бонда залишиться Бондом.

Відзначається, що таке рішення могло бути прийнято під впливом одного із співавторів картини Фібі Уоллер-Брідж, яка відома своїми феміністичними та правозахисними поглядами.

Однак шанувальники “Бонда” були розчаровані такими нововведеннями.

Актор Деніель Крейг з 2006 року є головним героєм серії фільмів про суперагентів британської розвідки. Однак кілька років тому він заявив, що більше не буде виконувати цю роль.