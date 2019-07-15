У мережу потрапило відео з ДТП кортежу Зеленського і колони автобусів з дітьми

Автомобіль Управління державної охорони з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Це сталося у неділю, 14 липня.

Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві.

Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Згідно з повідомленням пабліку its_zp,

ДТП сталося між Василівкою та Мелітополем: “Між Василівкою та

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