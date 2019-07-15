Вчені знайшли спосіб перетворити неперероблюваний пластик в енергію

Вчені з Університету Честера першими в світі розробили метод, за допомогою якого можна перетворити неперероблюваний пластик в паливо для заправки автомобілів та обігріву будинків.
Фахівці зосередилися на матеріалах, які не підлягають переробці, таких як упаковка для харчових продуктів або пластик, зібраний з пляжів.
Вони сподівалися перетворити його в екологічно чисте водневе паливо і електрику, не залишаючи при цьому ніяких пластикових відходів.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Розробники стверджують, що вперше в світі розробили метод, який дозволяє використовувати всі види не підлягає переробці пластику для отримання енергії і не залишати відходів.
Як пластик перетворюють на енергію?
Суть процесу в тому, щоб взяти несортоване, забруднений пластик і розрізати його на довгі 5-сантиметрові смуги, а потім розтопити в печі при 1000 °C.
Технологія перетворює всі пластикові відходи у високоякісний низьковуглецеві водневий синтез-газ, який потім може бути використаний для газових двигунів.
Запатентована технологія незабаром зможе приводити в дію не тільки 22-гектарний завод в порту Елсмір (Великобританія), але і забезпечувати 7 000 будинків і автомобілів на водневому паливі в країні щодня через кожні два тижні.
Інновація, створена в партнерстві з PowerHouse Energy, буде потім впроваджена по всій Азії, щоб допомогти позбавитися від пластику в океанах і на пляжах по всьому світу. Як заявляє фірма, уряд Японії вже зацікавлена у співпраці.
За матеріалами Daily Mail
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