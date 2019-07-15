Вчені знайшли спосіб перетворити неперероблюваний пластик в енергію

Вчені з Університету Честера першими в світі розробили метод, за допомогою якого можна перетворити неперероблюваний пластик в паливо для заправки автомобілів та обігріву будинків.

Фахівці зосередилися на матеріалах, які не підлягають переробці, таких як упаковка для харчових продуктів або пластик, зібраний з пляжів.

Вони сподівалися перетворити його в екологічно чисте водневе паливо і електрику, не залишаючи при цьому ніяких пластикових відходів.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Розробники стверджують, що вперше в світі розробили метод, який дозволяє використовувати всі види не підлягає переробці пластику для отримання енергії і не залишати відходів.

Як пластик перетворюють на енергію?

Суть процесу в тому, щоб взяти несортоване, забруднений пластик і розрізати його на довгі 5-сантиметрові смуги, а потім розтопити в печі при 1000 °C.

Технологія перетворює всі пластикові відходи у високоякісний низьковуглецеві водневий синтез-газ, який потім може бути використаний для газових двигунів.

Запатентована технологія незабаром зможе приводити в дію не тільки 22-гектарний завод в порту Елсмір (Великобританія), але і забезпечувати 7 000 будинків і автомобілів на водневому паливі в країні щодня через кожні два тижні.

Інновація, створена в партнерстві з PowerHouse Energy, буде потім впроваджена по всій Азії, щоб допомогти позбавитися від пластику в океанах і на пляжах по всьому світу. Як заявляє фірма, уряд Японії вже зацікавлена у співпраці.

За матеріалами Daily Mail

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