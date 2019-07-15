Основні причини появи молочниці і як з нею впоратися

Розбираємо детально всі фактори, які можуть спровокувати появу молочниці, і розповідаємо, як правильно її позбутися.

Причина молочниці — грибки Candida, які постійно знаходяться в жіночій мікрофлорі. Найчастіше вони безпечні і навіть корисні, тому що беруть участь у підтримці кислотно-лужного балансу, а це дуже важливо для запліднення. Поки кількість цих грибків в нормі, ніяких неприємних симптомів немає. Але як тільки грибки починають активно розмножуватися, може виникнути запальний процес — це і є молочниця (кандидоз).

Симптоми молочниці важко не помітити. Зазвичай це відчуття свербіння і печіння в піхву, виділення, набряклість і дискомфорт під час сексу. Але самолікування в цьому випадку — далеко не найвдаліший варіант. По‑перше, молочницю можна сплутати з іншими захворюваннями. А по-друге – без допомоги лікаря неприємності можуть затягнутися на кілька місяців.

Отже, що може стати причиною молочниці і що робити, щоб від неї позбутися?

Перше, що потрібно пам’ятати: кандидоз — це не венеричне захворювання. Його причиною зазвичай стають інші фактори.

Гормональний дисбаланс

Під час вагітності, при прийомі протизаплідних таблеток і в дні перед менструацією ризик молочниці зростає. Справа в тому, що підвищення рівня деяких гормонів викликає зміни в мікрофлорі піхви. Середовище стає більш лужним, і створюються сприятливі умови для розмноження грибків.

Що робити? Завжди підбирайте протизаплідні таблетки під наглядом лікаря. Будьте уважні до свого здоров’я і не займайтеся самолікуванням.

Слабкий імунітет і прийом антибіотиків

Знищуючи небезпечні бактерії, ми разом з ними знищуємо і корисні. Імунітет при цьому може знижуватися. А якщо корисних лактобактерій стає менше, то грибки Candida починають розмножуватися швидше.

Що робити? Слідкуйте за імунітетом! Правильне харчування, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, достатня кількість сну — ось кращі друзі вашого організму. Пам’ятайте, що ваше здоров’я багато в чому залежить від повсякденних звичок, а чарівної таблетки, яка миттєво покращує імунітет, не існує!

Постійні стреси

Так-так, підвищений рівень стресу-один з головних факторів, які впливають на роботу імунної системи. А чим нижче імунітет, тим вище ризик кандидозу.

Що робити? Освоюйте техніки, які дозволять вам справлятися зі стресом, — йогу, східні єдиноборства, медитації, підійде практично будь-яка фізична активність.

Харчування

Можливо, ви здивуєтеся, але велика кількість мучного і солодкого цілком може вплинути на кислотність вагінальної середовища.

Що робити? Харчування повинно бути збалансованим: кисломолочні продукти, овочі та фрукти, ферментовані продукти (кефір, квашена капуста, солоні огірки) — ось їжа для правильних бактерій.

Тісна білизна

Невідповідна білизна, особливо з синтетичних матеріалів, створює вкрай сприятливе середовище для розвитку грибків — тепло і вологість.

Що робити? Вибирайте білизну з натуральних матеріалів і віддавайте перевагу комфортним моделям, які не врізаються в шкіру.

Щоденні прокладки

Вони створюють той самий ефект, що і синтетична білизна. Порушується теплообмін, вологість підвищується, а грибки починають розмножуватися швидше.

Що робити? Не користуйтеся щоденними прокладками. І крапка.

Особиста гігієна

Підмивання душем під напором або використання інтимних спреїв, особливо з ароматом, може порушити мікрофлору піхви.

Що робити? Потрібно пам’ятати, що мікрофлора піхви — це середовище, що регулюється природним чином, і чим менше гігієнічних засобів ви використовуєте, тим краще для жіночого здоров’я.

Часта зміна сексуальних партнерів

Незахищений секс і часта зміна статевих партнерів можуть привести до зниження місцевого імунітету і порушення мікрофлори мікробіоцентозу піхви. У цьому випадку грибки Candida, які завжди присутні в мікрофлорі, починають активно розвиватися. А результатом може стати молочниця.

Що робити? Не забувати про те, що секс з новим партнером повинен бути захищеним. При появі симптомів молочниці чоловікові теж потрібно лікуватися. І звичайно, не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар зможе підібрати перевірений препарат для лікування молочниці — наприклад, крем для інтравагінального застосування.