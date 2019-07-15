3 синдроми, які сигналять про руйнування печінки

За оцінками фахівців, від хвороб печінки на сьогодні можуть страждати до 30% дорослих людей. Медики назвали комплекс симптомів, які є сигналами організму про руйнування печінки.

Астеновегетативний синдром. Симптоми, що вказують на хвору печінку, можуть нагадувати застуду. Людину долає слабкість, вона відчуває занепад тонусу і сил в невідповідних обставинах. Також може підвищуватися температура.

Крім того, даний синдром має на увазі неврологічні прояви – у людини зростає дратівливість і частішають головні болі. Фахівці відзначають, що пошкодження печінки негативно позначаються на стані нервової системи. У таких випадках нерідкі моменти дивацтв в поведінці, майже дитячої примхливості у дорослих людей.

Диспептичний синдром. Для нього характерна пропажа апетиту, запори, що чергуються з розладами шлунка. Також людина може відчувати здуття живота, нудоту, що почастішала відрижку, гіркоту в роті. До цих ознак може додатися ниючий біль і відчуття тяжкості з правого боку.

В доповнення про те, що в печінці відбувається руйнівний процес може сигналити шкіра, якій стає властиво бліднути або набувати жовтуватий відтінок. Ще може виникати сильний свербіж і інші ознаки, що нагадують алергію.

Геморагічний синдром. Згодом у міру розвитку хвороб печінки формується геморагічний комплекс симптомів. Він включає в себе кровоточивість ясен, кровотечі з носа (в запущених випадках можуть виникати кишкові і шлункові кровотечі).

Виникає незрозуміла втрата ваги. Людина помічає у себе синці, не розуміючи, як могла їх отримати. У неї може почати рости живіт, з’являється набряклість в ногах, на обличчі.

«Виявивши дані ознаки, слід, не відкладаючи часу, звернутися до лікаря. На ранніх стадіях захворювання печінки успішно лікуються», – повідомили наукові фахівці.

: МедікФорум