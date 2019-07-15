Найкорисніші літні ласощі: чому потрібно їсти чорницю, вишню і кавун

Всі ці ягоди – сезонні і досить швидко відходять. Тому потрібно встигнути отримати від них максимум користі.

Дієтологи склали рейтинг найкорисніших літніх ягід, які можна знайти на прилавках. Це чорниця, вишня і кавун. Перше місце в рейтингу фахівці віддали чорниці.

Ця ягода є чемпіоном за вмістом антиоксидантів. Чорниця містить багато вітамінів С, А, В6, Е, В2, марганець, залізо, кальцій, калій, мідь, селен і йод. Але і це ще не все – чорниця багата поліфенолами, ефірними оліями і органічними кислотами. Дослідження показують, що ця ягода ефективно допомагає знизити рівень холестерину в крові.

Другий рядок дістався вишні. Великий плюс цієї ягоди в тому, що вона майже не викликає алергії і дозволена хворим на цукровий діабет. Ягоди вишні багаті вітамінами і мінералами. Всього в ста грамах вишні міститься 25% денної норми вітаміну А і близько 20% денної норми вітаміну С. Як з’ясували вчені, всього жменя ягід вишні в день допомагає на третину знизити ризик хвороб серцево-судинної системи.

На третьому місці – кавун. Ця ягода містить велику кількість вітамінів А, С, групи В, магнію, калію, фолієвої кислоти і антиоксидантів. Кавун допоможе нормалізувати обмін речовин і роботу серця, очистити судини і кишечник.