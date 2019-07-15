Сергій Притула – Анатолію Гриценку: “Ти ж полковник! Де ти, такий крутий, був в 2014 році?”

Сергій Притула зазначив в інтерв’ю виданню Українська правда, що його зараз сильно розчаровує Анатолій Гриценко. Лідеру «Громадянської позиції” шоумен задає просте питання – де був полковник у 2014 році, коли добровольцями записувалися десятки тисяч українців.

За словами Сергія Притули, Анатолій Гриценко його сильно розчарував. Дане почуття з’явилося в ході нинішньої парламентської кампанії. Гриценко занадто сильно прислухається до своїх політтехнологів, забуваючи, що ще існує і етика. Притула нагадав, як в ході одного з політичних ток-шоу Гриценко, звертаючись до Вакарчука, заявив, що тому не слід йти парламент, якщо він нічого в цьому не розуміє.

Притула зазначив, що у нього в цей момент виникло питання до самого лідера «Громадянської позиції». Питання дуже просте – де полковник був в 2014 році, коли українці десятками тисяч записувалися в добровольці, де він був з усіма своїми медалями? Ось тоді якраз і потрібно було показати свою крутизну, а не демонструвати її зараз, коли все втихомирилося.

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