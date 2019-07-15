Підпалюючи Іран, Трамп може запалити і Росію

Ситуація навколо Ірану все більше нагадує закон Ньютона: сила дії дорівнює силі протидії. Чим більше США намагаються тиснути, тим активніше пручається Іран.

Жорсткі санкції, які США відновили проти Ісламської республіки, вийшовши в односторонньому порядку з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), вже призвели до припинення виконання Іраном ряду пунктів угоди і фактично до ультиматуму країнам-учасницям СВПД з вимогами Тегерана.

Конфлікт ускладнюється ситуацією в Перській і Оманській затоках — збитий в іранському повітряному просторі американський безпілотник, напади на нафтові танкери, в атаках на які США і Великобританія поспішно звинуватили Іран, спокою в регіоні не додають. Затримання владою Гібралтару іранського танкера, який нібито перевозив нафту в Сирії, тільки підливає масла у вогонь.

Глава МЗС Ісламської Республіки Мохаммад Джавад Зариф заявив у телефонній розмові своєму британському колезі Джеремі Ханту, що Тегеран має намір експортувати нафту «при будь-яких обставинах», а санкції США вважає незаконними. Про це повідомляє іранське агентство Mehr.

Дональду Трампу явно кортить: вже не перший місяць він сипле погрозами в адресу Ірану, відправив в регіон додаткові військові сили. І навіть днями готовий був завдати удару.

Серйозність ситуації, мабуть, усвідомлюють в Конгресі США, Палата представників якого днями прийняла поправку, що обмежує право президента почати війну з Іраном. Раніше аналогічне рішення прийняв і американський Сенат.

Ситуація навколо Ірану може стати козирною картою в президентській кампанії. На озброєння її вже взяв кандидат від Демократичної партії Джо Байден назвав дії Трампа «власноруч спровокованої катастрофою». Останній, можливо, і не проти «маленької переможної війни», але як би вона не обернулася великими бідами.

Поки все учасника «вокругиранского конфлікту» запевняють, що хотіли б уникнути реального військового зіткнення. Не зацікавлена в ньому і Росія. Про це в минулий вівторок в черговий раз заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров. «Ми, зрозуміло, не зацікавлені в тому, щоб ситуація навколо Ірану і в тому регіоні в цілому загострювалася і загострювалася. Розраховуємо, що Іран буде проявляти стриманість», — сказав він. Додавши, що разом з цим Росія не може закривати очі на об’єктивні факти.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що США самі вийшли з СВПД і не виконують відповідну резолюцію РБ ООН, «і водночас забороняє усім іншим виконувати цю резолюцію, а пальцем показують на Іран». Лавров також нагадав, що провокаційні дії навколо нафтоналивних судів досі не розслідувані.

Старший науковий співробітник Центру вивчення країн Близького і Середнього Сходу Інституту сходознавства РАН Ірина Федорова сподівається, що конфлікт не виллється у відкриту конфронтацію між Іраном і США з Ізраїлем.

— Ситуація дуже напружена. Іран не згоден з односторонніми санкціями США і у відповідь на них оголосив про нарощування відсотка збагачення урану. Кожні два місяці відсоток збагачення буде підвищуватися, якщо не відновиться торгівля нафтою. В першу чергу — з країнами Європи, які підписали СВПД. Ці країни, в першу чергу — Німеччина, Франція, Великобританія — вже фактично обнулили покупку іранської нафти і згорнули співпраця з багатьма іранськими компаніями, які потрапили під санкції.

Іран буде нарощувати збагачення і це дуже небезпечно. Навіть більш небезпечно, ніж можливість відкритого військового зіткнення з США та Ізраїлем. Хоча ймовірність такого військового конфлікту на очах збільшується.

Іран, звичайно, буде продовжувати експортувати нафту. Він буде робити це в обхід санкцій. Я маю на увазі використання бартеру, торгівлі в національних валютах. Однак кількість нафти, що Іран може зараз і зможе надалі експортувати, в рази менше. Це абсолютно незрівнянно з обсягами, які були раніше.

Експорт буде продовжуватися, але в мінімальних кількостях.

«СП»: — Чим ця ситуація небезпечна для Росії, для якої Іран — сусід по Каспію?

— Для Росії будь-яку напругу і, не дай Бог, військовий конфлікт, що при сучасних засобах озброєння може розгорнутися в безпосередній близькості від наших кордонів і меж тих регіонів, де зосереджені наші національні інтереси, небезпечний. Небезпечно у всіх відносинах.

Зараз МЗС РФ виступає за те, щоб всі ці питання постаратися вирішити дипломатичним шляхом. Але, звичайно, для Росії, як і для всього світового співтовариства, найбільша небезпека — це якщо Іран припинить свої зобов’язання за СВПД, буде нарощувати відсоток збагаченого урану. Це означає, що підвищується можливість створення ще в одній державі біля наших кордонів ядерної зброї.

«СП»: — США своїм тиском не ставлять Росію перед вибором, чию сторону зайняти в цій ситуації?

— Не думаю. У заявах МЗС вже неодноразово говорилося про це. Тут не питання вибору – на чию сторону встати? Питання в тому, як зберігати певною мірою нейтралітет, не стає однозначно ні на чий бік.

«СП»: — У Росії є можливість стати арбітром у цьому конфлікті?

— У Росії, як і в Європи — Німеччини, Франції, є можливість стати не стільки арбітром, скільки посередником при вирішенні конфлікту між США та Іраном. Навіть в першу чергу — між Ізраїлем та Іраном. Тому що у Росії прекрасні відносини з обома цими країнами.

Країни Європи теж хочуть стати посередниками. І переговори, які йшли у Еммануеля Макрона з президентом Хасаном Роухани, і приліт глави МЗС Німеччини в Іран свідчать про те, що міжнародне співтовариство вкрай стурбоване ситуацією, що складається і має намір вирішити це питання по можливості дипломатичними шляхами, уникаючи застосування сили. Конгрес США теж обмежив можливості президента Трампа наносити удари по Ірану без їх згоди.

На думку члена Експертної ради Комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків з співвітчизниками Олександра Савельєва тиск США на Іран буде продовжуватися. Однак позначився розкол між американцями і їх європейськими союзниками.

— Фактично США в Європі підтримує тільки Великобританія. Як, наприклад, у недавній історії з захопленням іранського танкера. Німеччина і Франція — важковаговики ЄС — залишаються віддані СВПД.

З іншого боку, сам Іран — країна з древньою культурою та високим почуттям власної гідності, не має наміру поступатися американському шантажу. Тим паче — маючи перед очима приклад Північної Кореї, де США теж брязкали зброєю, але в підсумку пішли на прямі переговори.

Ймовірність повномасштабного військового конфлікту не так велика. Але він можливий або у випадку загострення передвиборної боротьби в США, де вже звикли вирішувати внутрішньополітичні проблеми за рахунок провокування міжнародних загострень, або у разі мимовільної ескалації. Для якої достатньо технічного збою або помилки виконавців.

«СП»: – Які можливі наслідки дестабілізація регіону для Росії, враховуючи, що Іран є країною прикаспійського регіону?

— Дестабілізація каспійського регіону як одного з ключових і найскладніших регіонів Євразії і в світі, в будь-якому випадку буде продовжуватися. Оскільки будь-яке зближення, будь спільний розвиток країн Великої Євразії (включаючи, зрозуміло, і Європу), є екзистенційні викликом для США.

Загострення, тим більше — військове загострення ситуації навколо Ірану неминуче дестабілізує регіональну ситуацію. А це Близький Схід, Середня Азія та Кавказ. Це в тому числі і держави СНД і ОДКБ. Та сама Росія на Каспії. Тому ми не можемо байдуже спостерігати, що відбувається буквально біля наших кордонів.

Військовий конфлікт з Іраном, де проживає багато етнічних азербайджанців, може дестабілізувати ситуацію в Азербайджані. Може призвести до загострення конфлікту. І таким чином «підпалити» весь Кавказ з його складними міжнаціональними відносинами.

Ми бачили нещодавно “антиросійську істерію” в Грузії. І висловлювалися обґрунтовані припущення, що вона пов’язана з бажанням США забезпечити собі зручну позицію для удару по Ірану. Грузинська влада навряд чи готові надати американським військовим свої аеродроми для удару по Ірану. А під приводом захисту від Росії і на хвилі “антиросійської істерії” — таке набагато простіше.

Цими та іншими серйозними загрозами визначається російська позиція і підтримка законних інтересів Ірану, яка будується, виходячи з національних інтересів, у тому числі у сфері безпеки. І на основі часто попираемого нині міжнародного права.

Політолог, аспірант Центру пострадянських досліджень ІСЕМВ їм. Е. М. Примакова РАН Фархад Ібрагімов вважає, що США прагнуть поетапно ізолювати Іран.

— Справді, країна зараз переживає безпрецедентний тиск, але це все одно не те, що очікував президент Трамп. Європейці продовжують зберігати діалог з Тегераном. І більш того — створюють механізми, здатні вести торгівлю з Ісламською республікою в обхід американських обмежувальних заходів. Раніше, коли американці вводили проти ІРІ санкцій, подібних випадків не було.

Іншими словами, союзники США і самі не в захваті від ситуації. І не збираються добровільно чинити тиск на Іран. Постійні контакти високопоставлених чиновників з ЄС, нещодавній візит прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе в Іран як раз демонструють прагнення союзників американців і далі вести діалог і розвивати співробітництво з іранцями.

Тому якщо і буде чинитися тиск на Іран, то тільки з боку Вашингтона. Воно буде обмежуватися санкціями. Їх ліміт поки не вичерпаний.

«СП»: — чи Може наростаючий конфлікт призвести до відкритої конфронтації і до початку воєнних дій?

— Цілком можливо, що подібний сценарій опрацьовується. Але він малоймовірний. Адміністрація Трампа при всьому негативному ставленні до Тегерану дає собі звіт, що в разі війни наслідки будуть непередбачуваними. І точно не на користь США та Ізраїлю.

Останній зацікавлений лише в повній ізоляції Ісламської Республіки, але точно не війни.

«СП»: — Велика ймовірність випадковості в загостренні конфлікту? Наприклад, у зв’язку з черговою провокацією проти іранських танкерів?

— Ні, випадковості тут немає. Американці намагаються загострювати ситуацію навколо Ірану не своїми руками, а руками тих, хто зберігає відносини з Тегераном. З метою внести розкол.

При цьому іранці прагнуть зберегти прагматичність, віддаючи собі звіт, що всі ці події навколо танкерів — ні що інше, як провокація, розрахована на ускладнення відношення Ірану з Європою.

«СП»: — Як цей конфлікт впливає на ситуацію в регіоні в цілому? У тому числі на країни Каспійського регіону?

— По-перше, підрив ситуації в Сирії. Проіранські комірки, розташовані в цьому регіоні, можуть мстити всім, хто бере участь у війні проти Ірану.

Друге — це поставки нафти, в якій особливо потребують Китай, Індія, європейські країни. Безперебійні поставки сировини їм припиняться. Ціни на нафторесурси можуть злетіти різко — в два рази. Це потягне за собою непередбачувані наслідки для всієї світової економіки.

Третє — поширення терористичних та інших радикальних груп, які тільки і чекають дестабілізації Ісламської республіки. Перш за все — в Афганістані, Пакистані. Терористи зможуть спокійно проникнути на територію ІРІ, звідти — в країни Південного Кавказу. А також розхитати ситуацію і так нестабільних турецьких регіонах, прикордонних з Іраном.

Четверте — біженці, які хлинуть в Азербайджан і Вірменію. Через Азербайджан вони будуть намагатися проникнути в Росію, так як це близько і не вимагає величезних фінансових витрат для облаштування. Враховуючи, що населення Ірану становить понад 80 млн осіб і чисельність його росте, то удар з цієї точки зору буде відчутний набагато серйозніше, ніж у випадку з сирійцями.

Якщо американці всерйоз вирішать відкрити війну проти Ірану, то авіанальотами тут їм просто не обійтися. Масштабне вторгнення, яке спричинить колосальні людські втрати. Результат при цьому буде нульовим. Як і у випадку з Афганістаном.

«СП»: — чи Не виявиться Росія в результаті дії США перед вибором — кого підтримати?

— У Росії своя політика, свої інтереси. Москва не буде йти на таран. Інша справа, що Росія дипломатично однозначно стане на бік Ірану. І при цьому буде закликати обидві сторони сісти за стіл переговорів.

До речі, іранці зовсім не проти вести переговори з американською стороною. Але для цього вони ставлять головна умова перед США — повернутися до СВПД. Лише після цього можна буде щось обговорити. І навіть про щось домовитися.

Сьогодні для нашої країни Іран — це не просто партнер на Близькому Сході. Це країна, з якою нас в останні кілька років пов’язує дуже багато. Крім тісного співробітництва в сирійському конфлікті, намічаються серйозне економічне взаємодія відразу за декількома напрямками: участь двох країн у проекті міжнародного транспортного коридору (МТК) «Північ-Південь», повноцінна робота якого повинна початися в найближчі місяці. А також залучення Ірану в поле ЄАЕС, що є також важливим.

Існують і формати співпраці у вигляді геополітичних трикутників «Росія-Азербайджан-Іран» і «Росія-Туреччина-Іран». В рамках яких обговорюються питання геополітичного характеру і геоекономічного взаємодії.

Таким чином, Росія не може залишатися осторонь, коли американці відкрито тиснуть на Іран. Але і різких кроків робити не буде.

«СП»: — чи Є в Росії можливість не стати стороною конфлікту? Чи Реально повернути сторони в рамках СВПД?

— У Росії ця можливість є. Але потрібно розуміти, що Москва буде відштовхуватися від ситуації, яка складеться. При цьому повернути сторони в рамках СВПД зацікавлені і європейці. Яким вигідніше за все від того, що зараз відбувається у відносинах між США та Іраном.

Якщо теоретично ми уявимо собі ситуацію, що в Білому домі все ж прийняли рішення завдати удару по Ісламській республіці, то Москва не зможе стати ні суддею, ні залишатися в стороні. Вона буде змушена стати на захист Ірану виходячи з того, що військові дії розгортаються прямо біля її південних кордонів.

Тим не менше, шанси на те, що Трамп погодиться на переговори з Іраном, високі. До того ж у Трампа починається передвиборна гонка. Він навряд чи зараз впритул займатиметься цим питанням. За нього загостренням ситуації можуть займатися його прихильники «іранському кейсу» в інших країнах. Захоплення британцями іранського танкера Grace-1 тому явне свідчення.