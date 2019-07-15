Що буде з рублем і держборгом після нових американських санкцій?

Конгрес і сенат США скоро будуть розглядати черговий пакет санкцій проти Росії, причому на цей раз в рамках обговорення оборонного бюджету на 2020 рік є шанси на прийняття тих заходів, від введення яких кілька разів відмовлялися президентські адміністрації як Барака Обами, так і Дональда Трампа.

Однак політичні розклади змінилися, і є ймовірність, що цей жорсткий пакет дійсно вдасться протягнути через конгрес і сенат. А значить, є всі підстави вже зараз обговорювати ймовірні наслідки дій проти російського держборгу, на яких наполягають конгресмени-демократи Максін Уотерс і Бред Шерман (вже отримали попередню підтримку своїх однопартійців і навіть деяких республіканців).

Американська законодавча система устроенна досить дивним (з точки зору цивілізованого європейця) чином. Вона дозволяє пристібати» до будь-якого законопроекту, особливо бюджетного або квазибюджетного характеру, поправки, які, по суті, є окремими законами і часто не мають ніякого (взагалі ніякого) відношення до теми основного законопроекту. Це свого роду узаконена форма шантажу, яка дозволяє групам депутатів провертати нехитру схему: якщо країні потрібен оборонний бюджет, то нехай з бюджетом будуть прийняті поправки (часто навіть не бюджетного характеру), — наприклад передбачають введення санкцій проти російського державного боргу. Саме таку «поправку» внесли в проект оборонного бюджету на 2020 рік каліфорнійські конгресмени-демократи Максін Уотерс і Бред Шерман.

У разі якщо оборонний бюджет буде прийнятий в такому вигляді і потім підписаний Дональдом Трампом, піде накладення повної заборони на операції з російськими державними борговими інструментами, який буде поширюватися на всіх громадян США. Під борговими інструментами маються на увазі облігації російського Міністерства фінансів та цінні папери Центрального банку Росії, які будуть випущені через 180 днів (і пізніше) після прийняття цього законопроекту. Неважко помітити, що санкції такого роду вже пропонувалися як адміністрації Обами, так і адміністрації Трампа, і в обох випадках Білий дім вирішив утриматися від таких кроків.

Якщо заходи такого роду будуть введені, то їх наслідки можна розділити на правові і психологічні. Після введення пакету американські інвестори не зможуть купувати нові випуски російських державних облігацій (що в теорії повинно негативно вплинути на їх ціни в майбутньому і призвести до того, що Мінфіну доведеться пропонувати більш високу прибутковість для розміщення нових облігаційних випусків).

Дуже ймовірно, що їх автори розраховують на психологічний аспект: багато інвесторів, щоб не піддаватися зайвому ризику, вважатимуть гарною ідеєю взагалі піти з російського ринку і розпродати за будь-якою ціною вже наявні пакети російських облігацій (навіть тих, які поки що не потрапляють під санкції). Якщо таких інвесторів буде багато, то їх одночасний вихід з російського ринку державних облігацій (у тому числі рублевих) може надати негативний вплив на котирування всіх державних боргових інструментів, так і на курс рубля.

У цих розрахунків і надій проте є кілька серйозних проблем, з-за яких дві президентські адміністрації США не захотіли вводити саме такі санкції. Проблема перша: вплив американських інвесторів на російський ринок держборгу, а також вплив американських інвесторів на загальний обсяг попиту на рублі — недостатньо великі для того, щоб нанести серйозний і довгостроковий збиток російському ринку. Досить подивитися на статистику двох великих російських розміщень державних валютних облігацій. У червні Мінфін повідомляв, що «майже 60 відсотків обсягу дорозміщених євробондів Росії на 2,5 мільярда доларів придбали інвестори з Великобританії, США — 26 відсотків». У березні статистика була аналогічною: «Інвестори з Великобританії викупили більше половини нових єврооблігацій Росії, а інвестори з США — 20 відсотків, — повідомив Мінфін. Санкції та «ворожа риторика» Заходу не підірвали довіру до російських активів, заявили у відомстві».

Тобто навіть якщо всі американські інвестори підуть, то цього не вистачить для обвалу. Більш того, «просіли» ціни за облігаціями стануть ще більш привабливими для європейських і азіатських інвесторів.

Друга проблема: санкції тривіальним чином можна обійти за допомогою будь-якої серйозної офшорної зони. Заборона на пряме володіння російськими облігаціями в тому вигляді, в якому його сформулювали американські конгресмени (а по-іншому сформулювати його дуже складно), дає можливість отримувати бонуси від інвестицій в російські державні цінні папери без прямого володіння ними: американський інвестор (неважливо, фізична особа, компанія або інвестиційний фонд) купує акції або паї в офшорному (наприклад, британському або швейцарському) фонді, який, у свою чергу, купує російські облігації. Формальності дотримані, але толку від них в плані тиску на Росію і на рубль — ніякого. Можливо, відповідальних за санкції в адміністрації Обами і Трампа навіть турбувала ймовірність отримати зворотний психологічний ефект: якщо ввести проти Росії такі безрезультатні санкції і нарватися на масове «санкційне шахрайство» з боку американських інвесторів, то це буде виглядати дуже погано з точки зору іміджу США як світової держави — ну що це за гегемон, в якому інвестори обходять санкції, щоб інвестувати в Росію? До речі, саме на цей сценарій фактично скаржилися американські фінансові структури, про інтереси яких опікується Міністерство фінансів США, яке вже один раз закликало відмовитися від санкцій такого роду, щоб не знижувати конкурентоспроможність» американського фінансового сектора на світовому ринку фінансових послуг.

Третя проблема: на тлі погіршення відносин по лінії Брюссель — Вашингтон шанси на те, що європейські інвестори почнуть позбуватися від російських активів з психологічних причин, — вкрай малі. Європейські компанії та інвестори продовжують співпрацювати навіть з російськими компаніями, які потрапили під «секторальні санкції» США, що натякає на готовність йти на ризик заради збереження можливості доходів від партнерства з російськими структурами та інвестицій в Росію.

Слід враховувати, що в даний момент російські державні облігації — це дуже бажаний і в своєму роді унікальний фінансовий інструмент, який поєднує високу надійність і високу прибутковість, що забезпечує серйозний попит з боку західних інвесторів. З-за дій ЄЦБ, Центрального банку Японії, Федрезерву та інших західних центральних банків у світі дуже складно знайти надійні облігації з хоч скільки-небудь серйозної прибутковістю, а за оцінкою Financial Times, на даний момент близько 12,5 трильйона доларів державних облігацій у світі взагалі торгується з негативною прибутковістю. Наприклад, німецькі державні облігації зі строком від 0,5 до десяти років зараз можна придбати тільки «в збиток» (тобто з гарантованою негативною дохідністю), а за даними Європейського центрального банку середня прибутковість десятирічних державних облігацій країн єврозони з високим інвестиційним рейтингом становить мінус 0,2 відсотка, а середня прибутковість десятирічних державних облігацій всіх країн єврозони в цілому становить плюс 0,2 відсотка. На цьому тлі переконати європейських (та й багатьох американських) інвесторів у тому, що потрібно відмовитися від покупок російських державних облігацій (як валютних, так і гривневих), — практично нездійсненне завдання.

Британський публіцист Томас Джозеф Даннінга колись написав про те, що «капітал боїться відсутності прибутку або занадто маленького прибутку, як природа боїться порожнечі», підкресливши, що при «десятивідсоткову прибутковості капітал згоден на всяке застосування», а при більш високій прибутковості — готовий на будь-який ризик, але це було в зовсім інші часи, з іншого монетарною політикою та фінансовою системою. Зараз інвестори готові з презирством ставитися до ризику санкцій за куди більш скромні прибутковості (три-чотири відсотки в доларах), а вже якщо Європейський центральний банк і Федрезерв підуть на ще більш сильне зниження ставок, то попит на російські боргові інструменти взагалі ніщо не зможе перешкодити.

Американських конгресменів-демократів можна зрозуміти — їм хочеться зробити боляче Росії, щоб змити з себе ганьбу поразки на президентських виборах 2016 року і заздалегідь «покарати» її за ймовірну поразку кандидата від демократів на виборах 2020 року. Але навряд чи вони зможуть досягти своєї мети. Їм перешкодять або лобісти американських інвестиційних фондів, або сувора економічна реальність фінансових ринків, яка буде штовхати європейських та американських інвесторів в теплі обійми російського ведмедя.