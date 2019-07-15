У Флориді акула покусала 16-річну дівчину

Вона хотіла пошукати неподалік від острова Амелія в Атлантичному океані. Але фортуна була не на її боці. Люта акула накинулася на спортсменку-любительку, травмувавши їй стопи, п’яти і щиколотки.

Жертва нападу змогла самостійно дістатися до найближчого курорту, де її зустріли рятувальники. Потім дівчину відправили в лікарню округу Нассау (штат Флорида), де їй надали першу допомогу, наклавши кілька швів. На думку медиків, рани не представляли загрози для життя.

Коментуючи ситуацію, шериф Білл Ліпер округу Нассау зауважив, що статистика нападу акул в цьому районі не особливо лякає. І все ж цей випадок – нелишнее нагадування про те, що акули люблять поїсти вранці та передвечірні години. А, значить, в цей час відпочиваючим треба бути особливо обережними.

За матеріалами CNN

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