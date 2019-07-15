Юрий Карин: у Путіна є два сценарії впливу на вибори в Україні

Обстріл з гранатомета каналу “112-Україна” може бути провокацією, направленою на розгойдування ситуації в Україні. Це входить в стратегію впливу російських спецслужб на виборчий процес в Україні. Про те, чим це може закінчитися, “Апострофу” розповів головний редактор сайту “Інформаційний спротив”, Юрій Карін.

На сьогодні в якості основного варіанту “остаточного вирішення українського питання” в кремлівських кабінетах бачать втручання або висловлюючись коректніше, вплив на українські вибори за так званим “молдовським сценарієм”.

Його суть полягає в нав’язуванні Україні плану “федералізації”, який до 2014 року активно просувався “Українським вибором” кума Путіна – Віктора Медведчука. Він пов’язаний з насиченням політичної арени України (особливо парламенту) політиками, які підтримують ідею автономії Донбасу в складі України з подальшою її федералізацією. Довгостроковий план, черговим етапом якого стануть місцеві вибори в 2020 році, передбачає поглиблення розколів усередині нашого суспільства за рахунок “параду автономій”, а в перспективі повинен призвести до втрати суверенітету або територій. Наприклад, у вигляді “сухопутного коридору” до Криму.

Першочергові цілі РФ не змінюються досить давно, тому їх доволі просто описати: це оновлення українських політичних процесів у вигідному для Москви форматі, а також інтеграція в українську політику російських маріонеток із розширеними повноваженнями.

Крім того, їх поточне завдання полягає в послабленні державності нашої країни за рахунок нівелювання її зовнішньополітичних зусиль, розвалу сектора оборони та безпеки. Це повинно привести до відмови стратегічних партнерів від України, від її підтримки в протистоянні з РФ