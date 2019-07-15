Главу ДБР Трубу звинуватили в пособництві рейдерським захопленням

Група компаній ” АІС ” розпочала безстрокову акцію протесту проти дій Державного Бюро Розслідувань в інтересах третьої особи, пише Антикор.





Сьогодні співробітники ” АІС ” провели пікет під центральним офісом ДБР в Києві з гаслами «Труба з ДБР – руки геть від АІС!», «Стоп рейдерам і їх «посіпакам», «ДБР – Державне Бюро рейдерства». Як заявляють в компанії, ось вже майже півроку із-за бюрократичних зволікань з боку Держагентства АРМА та Прокуратури р. Києва, незважаючи на вступило в силу рішення суду, АІС не може повернути собі власні об’єкти, на які раніше було накладено арешт.

Протягом року Група компаній АІС активно доводила в судах незаконність дій щодо арешту та передачі свого майна в управління Національному агентству АРМА, яке в свою чергу з цілим рядом порушень передала об’єкти АІС у користування ТОВ «РК Воздвиженка» (входить в інвестиційний портфель DCH Олександра Ярославського).

ДОСЬЄ: Олександр Ярославський: три шлюбу харківського «короля»

Співробітники автоцентрів АІС провели цілий ряд протестів проти дій DCH, АРМА, були направлені звернення до антикорупційні органи ЄС, посольства країн ЄС і США:

В кінці січня 2019г. суд скасував арешт об’єктів р. Дніпро і р. Кропивницький в частині управління АРМА і почався тривалий процес повернення активів їх власнику.

Колишній управитель майна ТОВ «» всіляко перешкоджає виконанню рішення суду, яке вступило в законну силу. Так, наприкінці червня 2019г. за надуманими обставинами (нібито рейдерське захоплення власником свого ж нерухомого майна) ТОВ «РК Воздвиженка» звернулося в ТУ ДБР в р. Полтава і ТУ ДБР р. в Миколаїв.

Як стверджують в АІС, Державне Бюро Розслідувань зареєстровано в ЄРДР нові «фейкові» кримінальні провадження, в рамках яких повторно спробував заарештувати нерухомість і передати їх на відповідальне зберігання ТОВ «РК Воздвиженка».

«Отримавши відмову в суді р. Миколаєва, Державне Бюро Розслідувань порушення свого профільного закону звернулося в суд Полтави, де і отримало незаконне рішення про передачу об’єктів ТОВ «РК Воздвиженка», — повідомила адвокат АІС Наталія Осипчук.

«Швидкість, з якою Державне Бюро Розслідувань звертається до суду і отримує явно незаконні рішення, а також безпосередню участь у передачі об’єктів озброєним людям спортивної зовнішності вказує на особисту зацікавленість слідчих нового правоохоронного органу і найімовірніше на корупційну складову таких дій», — вважають в компанії.

У контексті незаконних, на думку АІС, дій з боку Державного Бюро Розслідувань співробітники Групи компаній АІС оголошують безстрокову акцію протесту перед Центральним апаратом ДБР та вимагають:

Припинення з боку співробітників ДБР сприяння в рейдерське захоплення активів компанії.

Притягнення до відповідальності працівників ДБР, причетних до рейдерським схемам.

Про факти сприяння рейдерського захоплення компанії з боку ДБР будуть проінформовані:

Адміністрація Президента України.

Рада громадського контролю ДБР.

Члени комісії з проведення конкурсу на посаду Голови ДБР.

Посольства країн ЄС і США.

У компанії підкреслили, що незважаючи на вищеописані дії з боку державних органів, АІС ” продовжує свою роботу і виконує всі зобов’язання перед своїми клієнтами.