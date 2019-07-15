Індійська місячна місія відкладається

Індійська організація космічних досліджень повідомила, що зворотний відлік припинився через 56 хвилин до запуску, після того як у системі ракети-носія сталася технічна помилка.

Запуск супутника був запланований на 02:51 в понеділок (за місцевим часом) з космічного центру Сатіш-Дхаван на східному узбережжі Індії. Нова дата запуску стане відома найближчим часом.

Місія «Chandrayaan-2» вартістю 150 млн. доларів може стати першою, приземлилася на південному полюсі Місяця. Місяцехід, доставлений на Місяць орбітальним апаратом і посадковим модулем, буде вивчати поверхню супутника, шукати воду, мінерали, вимірювати місячні землетрусу.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

У разі успіху Індія стане четвертою країною, яка здійснила м’яку посадку на поверхню Місяця. До неї це змогли здійснити тільки США, Китай і колишній Радянський Союз.

Як буде проходити місячна місія

Космічний корабель «Chandrayaan-2» буде запущений за допомогою індійської триступеневої ракети GSLV-MK3 ІSRO.

Спочатку ракета запустить орбітальний апарат, який перенесе два інших компоненти на орбіту навколо Землі. Потім оператори будуть поступово піднімати орбіту апарату, поки він не потрапить під вплив сили тяжіння Місяця.

Як тільки орбітальний апарат підлетить до Місяця на відстань близько 100 км над її поверхнею, посадковий модуль «Вікрам», що несе луноход «Прагян», відокремиться і приземлиться на південний полюс Місяця. Це відбудеться 6 вересня. Після приземлення луноход «Прагян» буде проводити наукові експерименти на Місяці протягом 14 днів.

У ході місії орбітальний апарат буде діяти як проміжний пункт, забезпечуючи зв’язок між операторами на Землі і посадковим модулем і місяцеходом.

«Chandrayaan-2» — не перша місія ІSRO на Місяць. У 2008 році космічне агентство запустило місію «Chandrayaan-1», яка складалася з орбітального апарата і невеликого ударного зонда, призначеного для зіткнення з поверхнею Місяця (в результаті це не може вважатися м’якою посадкою).

За матеріалами BBC

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