Медики назвали корисні замінники цукру

Дієтологи розповіли, якими продуктами можна замінити шкідливий цукор.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Вчені прирівнюють ласунів до наркоманів, адже цукор викликає практично ті ж відчуття в організмі людини і стійку залежність, що і кокаїн.

Через вживання великої кількості цукру і солодощів людина може набирати зайву вагу і шкодить власноруч своєму здоров’ю.

Різкі стрибки глюкози в крові провокують викид інсуліну, що може мати серйозні наслідки. Завдяки цукру, в судинах накопичується холестерин, а це – пряма дорога до атеросклерозу та гіпертонічної хвороби. Також цукор сприяє затримці рідини в організмі, таким чином з’являється набряклість.

Як бачимо, причин для того щоб відмовити від цукру досить багато, тому дієтологи перерахували найкорисніші та натуральні цукрозамінники:

– цикорій;

– порошок лукуми;

– кленовий сироп;

– мед;

– патока;

– стевія;

– сироп топінамбура;

– сироп агави;

– сироп артишоку;

– кокосовий цукор;

– коричневий рисовий сироп

Ці природні цукрозамінники можна вживати в чистому вигляді, а можна додавати у випічку або інші страви, які повинні мати солодкуватий смак.

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