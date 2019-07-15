Повінь – зміна системи

Menu
Close

Медики назвали корисні замінники цукру

15.07.2019

Дієтологи розповіли, якими продуктами можна замінити шкідливий цукор.

Про це пише “Країна здоров’я”.

Вчені прирівнюють ласунів до наркоманів, адже цукор викликає практично ті ж відчуття в організмі людини і стійку залежність, що і кокаїн.

Через вживання великої кількості цукру і солодощів людина може набирати зайву вагу і шкодить власноруч своєму здоров’ю.

Різкі стрибки глюкози в крові провокують викид інсуліну, що може мати серйозні наслідки. Завдяки цукру, в судинах накопичується холестерин, а це – пряма дорога до атеросклерозу та гіпертонічної хвороби. Також цукор сприяє затримці рідини в організмі, таким чином з’являється набряклість.

Як бачимо, причин для того щоб відмовити від цукру досить багато, тому дієтологи перерахували найкорисніші та натуральні цукрозамінники:

– цикорій;
– порошок лукуми;
– кленовий сироп;
– мед;
– патока;
– стевія;
– сироп топінамбура;
– сироп агави;
– сироп артишоку;
– кокосовий цукор;
– коричневий рисовий сироп

Ці природні цукрозамінники можна вживати в чистому вигляді, а можна додавати у випічку або інші страви, які повинні мати солодкуватий смак.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Читайте також:   У США зазнав катастрофи військовий вертоліт
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *