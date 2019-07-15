Медики назвали корисні замінники цукру

Дієтологи розповіли, якими продуктами можна замінити шкідливий цукор.
Про це пише “Країна здоров’я”.
Вчені прирівнюють ласунів до наркоманів, адже цукор викликає практично ті ж відчуття в організмі людини і стійку залежність, що і кокаїн.
Через вживання великої кількості цукру і солодощів людина може набирати зайву вагу і шкодить власноруч своєму здоров’ю.
Різкі стрибки глюкози в крові провокують викид інсуліну, що може мати серйозні наслідки. Завдяки цукру, в судинах накопичується холестерин, а це – пряма дорога до атеросклерозу та гіпертонічної хвороби. Також цукор сприяє затримці рідини в організмі, таким чином з’являється набряклість.
Як бачимо, причин для того щоб відмовити від цукру досить багато, тому дієтологи перерахували найкорисніші та натуральні цукрозамінники:
– цикорій;
– порошок лукуми;
– кленовий сироп;
– мед;
– патока;
– стевія;
– сироп топінамбура;
– сироп агави;
– сироп артишоку;
– кокосовий цукор;
– коричневий рисовий сироп
Ці природні цукрозамінники можна вживати в чистому вигляді, а можна додавати у випічку або інші страви, які повинні мати солодкуватий смак.
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