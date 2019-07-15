Тяга до дітей: у київському ТРЦ педофіл поглумився над хлопчиком

У Києві затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії по відношенню до 11-річного хлопчика, що роздавав листівки у столиці. Про це повідомляє Прокуратура міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 28-річному чоловіку, який в одному з розважальних торгових центрів столиці вчинив розпусні дії відносно 11-річного хлопця. Зловмисник, під приводом оплати послуг малолітньої дитини по роздачі листівок, заманив останнього до підсобного приміщення, де вчинив відносно дитини розпусні дії, задовольняючи при цьому свої статеві пристрасті”, – йдеться у повідомленні.

Про те, що трапилось, хлопець розповів батькам.

Працівниками поліції зловмисника було затримано. За результатом слідства чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.156 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У вчиненому молодик зізнався. За клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 відносно підозрюваного Дарницьким районним судом м. Києва застосовано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без визначення застави.