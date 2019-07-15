Що привезти з Туреччини: практичні сувеніри, солодощі та одяг

Туреччина все ще залишається головним туристичним напрямком для літнього відпочинку, а шопінг – його невід’ємною частиною. Розповідаємо коротко, що варто привезти з Туреччини, цієї чудової теплої країни, як сувенір, а також про те, як вибрати хорошу та недорогу турецьку одежу в місцевих магазинах. Ми за практичні покупки, які будуть радувати вас і ваших близьких, а не стояти понуро на поличці.

Які солодощі варто привезти з Туреччини

Якщо хочете купити рахат-лукум, запитуйте на ринку або в магазині Turkish delight. Вважається, що саме в Туреччині придумали цей десерт на прохання султана, якому було незручно є цілком велике блюдо. А ось «зручні шматочки» з патоки, фруктового соку і горіхів припали правителю дуже навіть до смаку.

Рахат-лукум не зіпсується, тому сміливо беріть його про запас, краще – ваговий на ринку, але простежте, щоб його максимально герметично запакували. Це чудовий сувенір для любителів солодощів. Заводський лукум у сувенірних крамницях, швидше за все, теж виявиться смачним. Правда, будьте готові до того, що ви переплатите за «повітря» в коробці, яка здається такою великою на перший погляд.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Що стосується пахлави, яку ви, швидше за все, спробуєте у готелі, її везти з собою не має сенсу. Смак покупної пахлави вас розчарує після свіжою. Справа в тому, що цей десерт має властивість засихати і тверднути, тому насолоджуватися їм краще безпосередньо в Туреччині.

Їстівні сувеніри або що купити на турецькому ринку

Продуктовий ринок – окрема пам’ятка Туреччини. Якщо ваш готель розташований в міській межі, обов’язково пройдіться по торгових рядах для місцевих – колорит, смачні запахи і доброзичливі люди вас приємно вразять. А можливість спостерігати за кипінням життя — цікавіше будь екскурсії.

Отже, що ж варто купити в Туреччині, якщо ваш улюблений вид шопінгу – продуктовий? Турецька кава – це всього лише спосіб заварювання напою, кава в Туреччині не виробляють. А сувенір, який дійсно варто привезти додому — турка і симпатичні кавові чашки в східному стилі.

Що стосується турецького чаю, який у Туреччині пропонують скрізь і всюди, на практиці він виявляється звичайним чорним чаєм, досить міцно завареним. Яблучний чай – це і зовсім гранульований розчинний напій.

А от місцеві якісні спеції – гідний сувенір, який можна привезти додому. Як і оливкове масло (так, в Туреччині його теж роблять) і в’ялені помідори.

Турецький шопінг: де купити якісні та недорогі речі

Туреччина століттями була головним виробником текстилю для Європи, і залишається таким донині. Технолог легкої промисловості – одна з найбільш затребуваних професій, яку мріє освоїти значна частина турецької молоді (щось на зразок айтішника у нас).

Ми купуємо вироби з турецьких тканин італійських чи іспанських брендів і навіть не підозрюємо про це. Наприклад, популярні Zara і Mango замовляють турецьким фабрикам розробку нових складів для своїх тканин. Але бренди замовчують про цей факт. А все тому, що «турецька одяг» асоціюється у багатьох з не дуже високою якістю.

Цей міф легко розвінчати, якщо знати, куди йти на турецький шопінг. Крім ринків, асортимент яких повертає нас в 90-е, в магазинах і моллах Туреччині можна знайти і досить якісні та стильні речі місцевого виробництва.

Під час шопінгу шукайте на вітрині слово Indirim («знижки») і розвідайте, є в околицях вашого готелю аутлети.

Отже, які магазини з одягом варто відвідати в Туреччині? Крім знайомих нам colin’s, Loft і Little Big (LTB) і koton, серед турецьких джинсових брендів я б виділила Mavi. Його можна віднести до високого сегменту мас-маркету, але і якість, і довговічність речей – вище. Джинси Mavi носять такі зірки, як Хайді Клум, Кейт Уінслет, Джелі Холлівел.

Рекомендую пополювати в Туреччині на джинси, сорочки та інші речі Mavi, тим більше у нас в Україні він офіційно не представлений.

Сукні відмінної якості в стилі мінімалізм трендових фасонів «овер-сайз» можна придбати у турецького бренду Pologarage. Повсякденні елегантні моделі – у марки adL, а молодіжні трендові речі — у Collezione. Всю сім’ю за копійки реально одягнути в турецькому мас-маркеті LC Waikiki. Жіночні речі шукайте у знайомих українкам брендів Balliza, Sassofono і Gizia: мереживо, камінці, розкішні тканини і декор, тобто все те, що носила б сучасна Роксолана.

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