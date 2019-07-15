Поломка за поломкою. Найбільш проблемна бойова техніка НАТО

Сучасний, дорогий, озброєний і… сирий. Новітній авіаносець ВМС Великобританії Queen Elizabeth на цьому тижні перервав морський похід і повернувся в Портсмут з-за течі. Найбільший корабель британського флоту продовжує псувати нерви екіпажу: ця поломка далеко не перша. Підбірка найбільш примхливих озброєнь країн НАТО регулярно виникають несправностями.

Авіаносець HMS Queen Elizabeth — головний вимпел в серії з двох кораблів однойменного проекту. Його будували вісім років, британській скарбниці він обійшовся в 3,1 мільярда фунтів стерлінгів. Водотоннажність — 65 тисяч тонн, довжина — 282,9 метра, ширина — 75 метрів. На «Королеві Єлизаветі» розмістять авіагрупи у складі майже 40 машин — винищувачів F-35 в корабельній модифікації і вертольотів типу Merlin. Зараз корабель проходить ходові випробування, в бойовий склад флоту він повинен вступити в 2020-м. Якщо, звичайно, вдасться встановити і усунути причину, по якій авіаносець «протікає».

За інформацією порталу Defense News, на цьому тижні морські випробування довелося перервати після того, як вода затопила один з відсіків корабля. Представник Міноборони Великобританії повідомив про «невеликий проблеми у внутрішній системі судна». За даними британських ЗМІ, «Королева Єлизавета» встигла відчути 200 тонн забортної води. Звичайно, для корабля водотоннажністю в 65 тисяч тонн це зовсім небагато, але випробування зірвалися.

Це вже другий випадок з протіканням. Новітній британський авіаносець дав текти ще в грудні 2017-го — на третій день ходових випробувань. Також виявили проблему з одним з гвинтів, і авіаносець відправився в ремонт.

Окрема тема обговорення в експертному співтоваристві бортове обладнання «Королеви Єлизавети». У тому ж 2017-му в пресу просочилися відомості, що на комп’ютерах у центрі керування бойовими операціями встановлена система Windows XP, давно не підтримувана компанією Microsoft. Це робить «Королеву Єлизавету» вразливою для кібератак.

Винищувач п’ятого покоління F-35, вартість програми розробки якого перевищила 55 мільярдів доларів, увійде в історію авіації як один з найбільш проблемних американських літаків.

У 2018-му Пентагон оприлюднив доповідь, вказавши на те, що в конструкції F-35 не усунені близько тисячі різних дефектів. При цьому 111 з них належать до першої категорії складності, а значить, здатні привести до загибелі пілота або тяжкої травми. Зокрема, автори доповіді зазначили, що політ в грозу загрожує літаку руйнуванням планера з-за великої кількості пластика в конструкції, а також вибухом паливних баків. Крім того, пілоти F-35 скаржаться на запаморочення, поколювання пальців і дезорієнтацію, що свідчить про кисневому голодуванні під час польоту.

Раніше відзначалися такі недоліки, як недосконала система катапультування, небезпечна для пілотів вагою менше 75 кілограмів, незручність нашлемного оснащення, у якого такі габарити, що льотчики не можуть повернути голову в кабіні, обмежені можливості системи нічного бачення, незадовільні характеристики сенсорів авіоніки і так далі.

А в січні 2019-го Bloomberg опублікував доповідь Пентагону про критичні проблеми з надійністю і довговічністю літака, точністю його зброї, недосконалість програмного забезпечення. Зокрема, з’ясувалося, що високотехнологічне покриття, яке винищувачі невидимими для радарів супротивника, зношується швидше, ніж очікувалося. Тим не менш Пентагон продовжує закуповувати ці літаки і активно продає їх найближчим союзникам.

Новітню німецьку бойову машину піхоти «Пума», прийняту на озброєння в квітні 2015-го, військове відомство Німеччини довго не хотіло купувати. Міністр оборони Томас де Мезьєр заявив, що бундесвер не буде замовляти ці БМП, поки розробники не усунуть ряд серйозних недоліків.

В ході випробувань п’яти машин виявлені проблеми з системами нічного бачення і управління вогнем, у механіка-водія поганий огляд. Частина недоліків усунули, «Пуму» взяли на озброєння, але продовжують критикувати.

Основним недоліком БМП експерти називають надмірну бойову масу — 43 тонни, що порівнянно з російським основним бойовим танком Т-90. Це утруднює транспортування «Пуми» по повітрю, а також негативно позначається на оперативній і тактичній рухливості машини.

Ще один привід для критики — висота БМП, досягає 3,1 метра. Тобто «Пума» навіть вище танка «Леопард-2» і дуже вразлива для протитанкових засобів. І на десерт: одна БМП обходиться приблизно в дев’ять мільйонів євро — це чи не найдорожча машина в своєму класі. Бентежить і технічний стан «Пум», що поставляються до війська. У 2018-му газета Die Welt писала, що з 71 БМП, отриманих в експлуатацію роком раніше, на ходу тільки 27 машин.

Есмінці-«невидимки» ВМС США Zumwalt — наочний приклад того, як непомірні амбіції призвели до більш ніж скромного результату. Пентагон розраховував отримати 32 кораблі цього типу і укластися в 40 мільярдів доларів. Однак ціна зростала астрономічними темпами. Замовлення знизили до 24 есмінців, потім до семи. У підсумку флот обмежився лише трьома кораблями вартістю 4,4 мільярда доларів кожен.

Головний есмінець серії DDG-1000 спустили на воду 16 жовтня 2016 року. Через тиждень він заглох на Панамському каналі. Зламалася головна силова установка: морська вода потрапила в підшипники, що з’єднують індукційні бортові двигуни корабля з його приводними валами. Обидва валу вийшли з ладу, і «Зумвальт» врізався в стіну каналу. Корабель урочисто відбуксирували на найближчу військово-морську базу для ремонту.

А в грудні 2017-го під час ходових випробувань виникли проблеми у його молодшого брата DDG-1001. В американській пресі зазначалося, що у есмінця «відмовили фільтри гармонік, що захищають чутливу електрообладнання від небажаних коливань потужності», в результаті чого корабель втратив можливість використовувати складну електричну мережу при високих навантаженнях. Випробування перервали, корабель повернувся на верфі для ремонту.

Крім того, Пентагон досі не запропонував альтернативи дорогим 155-міліметрових снарядів LRLAP (800 тисяч доларів за одиницю), якими повинна була стріляти артилерійська установка «Замволта».