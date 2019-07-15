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В Німеччині працівники Amazon розпочали страйк через маленьку зарплату

15.07.2019

Понад 2000 робітників семи центрів Amazon по всій Німеччині розпочали страйк через маленьку зарплату. Про це повідомляє Європейська рада.

Про це повідомила профспілка Verdi в понеділок, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Виступи під девізом “Досить знижок на наші доходи” розпочалися в ніч на 15 липня і співпали з “прайм-днем” на Amazon, коли американський гігант роздрібної торгівлі онлайн пропонує своїм “прайм-клієнтам” знижки.

Amazon зіткнувся з тривалою боротьбою з профспілками в Німеччині щодо кращої оплати праці та умов працівників служби логістики, які почали часті страйки 2013 року.

Verdi заявила, що страйки почалися в центрах у Верне, Райнберзі, Лейпцигу, Грабені, Кобленці, а також у двох відділеннях в Бад-Херсфельді.

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