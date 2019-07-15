Уколов: Федерасти поруч – читаючи програму Смешка

Політолог Віктор Уколов у своєму блозі на УП наголошує, на тому, що в Україні з’явилися “ідейні федералісти”. Він пише: «…вивчаючи програму “Сила і честь”, я раптом втулився, що у нас з’явилася ідеологічна партія, що цілком серйозно пропонує федералізм у красивій обгортці». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога «Федерасти поруч – читаючи програму Смешка».

У своєму дописі Віктор Уколов звертає увагу на те за партійною програмою територіально-адміністративна реформа має завершитись заміною 25 областей на (увага!) 12 земель організованих за принципом “історично-традиційних етнічних об’єднань”.

Політолог пише: Я недаремно вжив слівце із лексикону 2014 року, яким ми називали тих, хто маскував окупацію Москви під ідеї федералізму. Тоді, щоб зруйнувати єдність України, через ворожі ЗМІ нас активно переконували ніби в Україні з’явилися “ідейні федералісти”. Добре розуміючи, що це міф у гібридній війні, у відповідь ми їх називали “федерастами”.

І от, через 5 років після початку агресії, вивчаючи програму “Сила і честь”, я раптом втулився, що у нас з’явилася ідеологічна партія, що цілком серйозно пропонує федералізм у красивій обгортці, (офіційно ніби й не називаючи такого слова).

Найперше, що вражає – програма партії Ігоря Смешка, яку зареєстровано у ЦВК є лише частиною більш об’ємного документа, який секретаріат політичної сили розіслав своїм партійцям. Цей подиву гідний факт я дізнався, звернувшись до Валерія Івасюка, члена Політради “Сила і честь”, який несподівано розкритикував її програму.

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А не критикувати таке неможливо, бо за партійною програмою територіально-адміністративна реформа має завершитись заміною 25 областей на (увага!) 12 земель організованих за принципом “історично-традиційних етнічних об’єднань”.

І якщо ви не можете пригадати 12 корінних етносів України, будьте спокійні – так і є. Бо корінними і державо-утворюючими є тільки два етноси: український і кримськотатарський. Інші мають свої держави поза Україною.

Можливо Ігор Смешко хоче надати “етнічні” автономії бойкам, лемкам, гуцулам чи поліщукам? Напевно ні, бо ці етноси сконцентровані здебільшого в межах однієї Галичини і на Поліссі, а у партійній програмі йдеться про поділ всієї території країни на 12 земель на історично-етнічному ґрунті.

Далі – більше. Програма “Сила і Честь” пропонує утворити Земельні збори у кожній з 12 земель і всі вони повинні мати право ухвалювати закони. І мабуть для того, щоб це химерне і нетривке об’єднання із 12 земель, (кожна зі своїми законами), якось трималося купи, партія пропонує утворити двопалатний парламент. Верхня палата Сенат, очевидно, має формуватися із представників тих 12 майже самостійних земель.

Зазвичай, захисники федерального устрою, посилаються на федеративну Німеччину, а не на федеративну Росію. Однак хочу нагадати, що Німеччина вперше об’єдналася в 19 сторіччі завдяки таланту Бісмарка з 30 окремих герцогств, князівств та королівств. Натомість Україні пропонують навпаки розпастись на 12 цілком окремих земель.

Я не перебільшую – це пряма загроза національній єдності і національній безпеці. Жахливо, що виборці можуть обрати до Верховної Ради партію представника спецслужб, що приховує свою реальну програму.

P.S. Лист від секретаріату “Сили і честь” з повним варіантом програми зберігається у архіві Валерія Івасюка».

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Нагадаємо, що у своєму блозі на «Українській правді» політолог Віктор Уколов нещодавно прокоментував конформістську поведінку Володимира Гройсмана, який раніше підтримував Петра Порошенка, а нещодавно почав методично критикувати п’ятого президента України.

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