Гормон голоду покращує пам’ять — нейрологи

Вчені з Південно-Каліфорнійського університету описали несподівані властивості греліну — «гормону голоду», який виробляється в очікуванні їжі.

Гормон синтезується в шлунку і кишечнику, а потім зв’язується зі спеціальними рецепторами на блукаючий нерв. Як з’ясувалося, блукаючий нерв пов’язаний з процесами пам’яті. Дослідники припустили, що ключову роль в цьому відіграє саме грелін.

Вчені провели експеримент з лабораторними щурами, у яких зменшили кількість рецепторів до грелину. Перед тваринами ставили завдання, які перевіряли їх епізодичну пам’ять: особини повинні були згадати якийсь предмет у певному оточенні.

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Щури з нечутливим до «гормону голоду» блукаючим нервом насилу впоралися з тестами. Крім того, тварини частіше підходили до годівниці, хоча їли меншими порціями. Здавалося, щури забували, що недавно їли.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», ожиріння частіше викликає рак, ніж куріння.

За матеріалами Knife.media

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