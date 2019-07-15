Бірюков відреагував на заяву Труби щодо справи про бронежилети

Відомий волонтер, у минулому радник Міністра оборони Юрій Бірюков відреагував на заяву глави ДБР щодо справи про бронежилети, яку Труба зробив під тиском активістів, які прийшли під будівлю бюро на акцію «Гасимо непотріб, гасимо реванш!». На своїй сторінці у соцмережі фейсбук Бірюков запитує, якщо претензій по бронежилетах немає, то на якій підставі Труба на всю країну заявляв про брак і про збитки. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис волонтера.

Юрій Бірюков пише: «Отже. Тільки що Труба (глава ДБР) на камеру заявив наступні речі:

– претензій по бронежилетах минулих років випуску – немає;

– весь сир-бор через партії, яка почала надходити на склади з квітня;

– експертизу по цій партії – ще не проводили;

– були якісь «слідчі дії» з тестування, які робив незрозуміло хто і незрозуміло де.

Звідси, питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що 3 з 5 бронежилетів браковані і завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!»

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Нагадаємо, що відомий волонтер, у минулому радник Міністра оборони Юрій Бірюков, реагуючи на дії ДБР заявляв, що коли ДБР фальсифікує “переговори” армійських офіцерів про бронежилети – це просто “бридко”. Він також закликав небайдужих людей приєднатися 15 липня до акції «Гасимо непотріб, гасимо реванш!».

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