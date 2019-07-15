Небезпечні аеропорти або як не переплатити за переліт

Напевно всі вже знають, що лоукостери використовують другорядні аеропорти, щоб знизити свої витрати. Однак при цьому можуть підвищитися розтрати мандрівників.

На сайтах авіакомпаній часто вказано місто, який вам потрібен, а в дужках — куди саме прилетить літак. Для початку варто подивитися на карті або за кодом аеропорту, де ви все-таки опинитесь, і скільки часу та грошей займе трансфер в потрібне місто. Адже багато з другорядних аеропортів знаходяться на дуже поважній відстані від потрібного пункту призначення.

Всі наведені нижче ціни вказані з розрахунку офіційного трансферу при покупці онлайн. На місці вартість ще на пару євро більше.

Аеропорти-пастки:

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

1. Осло (Торп TRF). Один з найдорожчих по трансферу. Сюди завжди можна долетіти за 9-10€ з Ryanair або Wizzair, але дістатися з аеропорту коштує аж 27 €. Відстань — 120 км, близько 2 годин в дорозі. Вихід: купувати квиток онлайн, їхати на електричці, брати авто в оренду, підсісти до когось в авто.

2. Амстердам (Ейндховен EIN). Сюди прилітають ті, хто хоче дістатися до Амстердама подешевше. Так, квиток буде недорогий, але доїхати до Амстера з аеропорту коштує від 22,5€ в одну сторону. Відстань — 120 км, близько 1,5 години в дорозі. Вихід: купувати квиток онлайн, їхати з пересадками через Ейндховен, не їхати до Амстердама, а відправитися в провінційні міста, прилетіти в Німеччину і звідти на автобусі відправитися в Амстердам.

3. Париж (Бове BVA). Знаменита пастка для тих, хто марить Парижем. Він знаходиться в 85 км від самого міста. Трансфер буде коштувати від 15,90 €, в дорозі трохи більше години. Вихід: купувати квиток онлайн, їхати з пересадкою через містечко Бове, не їхати в Париж, а відправитися в провінційні міста, знайти blablacar.

4. Мюнхен (Меммінген FMM). 110 км поділяють Мюнхен і аеропорт Меммінген. І за це доведеться заплатити від 15€. В дорозі 1,5 години. Вихід: купувати квитки на Flixbus: за акціями це часто обходиться дешевше, ніж на сайті трансферу, або купувати квитки онлайн на оф.сайті, їхати не в Мюнхен, а в околиці, їхати з пересадкою через Меммінген.

5. Стокгольм (Скавста NYO). Майже всі скандинавські аеропорти підступні. І цей теж. 105 км від Стокгольма, трохи більше години і від 14 € займе прямий автобус. Вихід: купувати квитки онлайн, blablacar, шукати, підсісти до когось в авто.

6. Барселона (Жирона GRO). Сама Жирона дуже цікава і красива, але якщо ваша мета – Барса, то за дорогу доведеться ще заплатити від 16€, адже вона в 90 км годині їзди від аеропорту. Вихід: спочатку дивитися Жирону або їхати в околиці, орендувати машину, купувати квитки онлайн

7. Франкфурт (Хан HHN). Цей аеропорт хоча б зручний для поїздок в 4 напрямках: Франкфурт, Трір, Метц, Люксембург. Стандартна ціна 15-16€, але можна схопити акцію за 5! Вихід: шукати квитки на Flixbus і Flibco, їхати в сусідні країни, орендувати машину.

8. Брюссель (Шарлеруа CRL). До Брюсселя 65 км від аеропорту і годину їзди, ціна на трансфер стартує від 15-17€. Але бувають і акції. Вихід: шукати квитки на Flibco, їхати не в Брюссель, а в околиці і сусідні країни, їхати з пересадкою через Шарлеруа.

9. Дюссельдорф (Веце NRN). Цей аеропорт вигідний, якщо їхати потім в Нідерланди. До самого Дюссельдорфа 85 км і 1,5 години їзди. Зазвичай ціна старутет від 15€, але можна пополювати на акцію. Вихід: шукати квитки на Flibco, орендувати машину, їхати не в Дюссельдорф, а в околиці і сусідні країни.

10. Рейк’явік (Кефлавік KEF). Ісландія взагалі не дуже бюджетна країна, а трансфер з аеропорту – як велкам дрінк по прибуттю. За легендами, там є міський автобус, але ходить він досить рідко, тому багато туристів втрачають терпіння і їдуть на трансфер за 18€. Відстань 50 км і за 45 хвилин вже будете в центрі, від того ще більш прикро, що так дорого. Вихід: бронювати квитки онлайн, орендувати машину, підсісти до когось в авто.

11. Копенгаген (Мальме MMX). Підступ тут криється в тому, що ви прилетите не в Данію, а в Швеції. Мальме – шведський місто, який знаходиться на відстані 60 км від Копенгагена, але багато його подають як варіант перельоту в Копенгаген. Вартість трансферу з аеропорту у Копенгаген — від 14,5 €. Вихід: бронювати квитки онлайн, починати подорож з Мальме, їхати з пересадкою через Мальме, підсісти до когось в авто, blablacar.

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