На залізничній станції один безхатько зарізав іншого

У Фастові між двома безхатьками стався конфлікт із різаниною, внаслідок чого один з них загинув. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

“Інцидент стався вчора ввечері, 14 липня, на платформі залізничної станції Фастів. Між двома особами без постійного місця проживання стався конфлікт, що переріс у бійку. Один чоловік завдав удар своєму опоненту ножем в живіт. Внаслідок цього потерпілий загинув на місці події”, – йдеться у повідомленні.

Загиблому було 28 років, вбивці – 55.