Ар’єв: Безпідставні звинувачення – фірмовий стиль Зе-команди

Народний депутат Україну Володимир Ар’єв прокоментував заявив команди Зеленського про те, що відомий фестиваль Made in Ukraine, який багато років проводиться на Контрактовій площі і популяризує українських виробників, нібито завадив великим Слугам народу провести агітаційний концерт. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Ар’єва у соцмережі фейсбук.

Володимир Ар’єв пише: «Безпідставні звинувачення – фірмовий стиль Зе-команди. Тепер вони наїхали на відомий фестиваль Made in Ukraine, який багато років проводиться на Контрактовій площі і популяризує українських виробників, що той завадив великим Слугам народу провести агітаційний концерт там, де вже було зайнято (опис претензій на фото 1) і що організатори фестивалю дуже «спішили» зробити заявку на проведення заходу, щоб ось прямо взяти і перешкодити Зе-політикам агітувати».

Свій допис народний депутат підкріпив фактами: скріном неправдивого допису Ткаченка від «Сліги народу» і сканом офіційного розпорядження від КМДА на проведення фестивалю.

«Правда на фото 2 (і в посиланні у першому коментарі) – розпорядження КМДА від 27 травня про проведення Made in Ukraine, а заявку організатори фестивалю подали 20 лютого(!), задовго до президентських виборів! Проте, навіть очевидний факт не зупинив слуг народу у пошуку ворогів народу. До речі, це сигнал – так вони будуть далі поводитися з іншими. Бо, виявляється, нове – то є добре забуте старе. Підприємцям варто приготуватися до посиленої оборони.

На третьому фото – моя підтримка Yuliya Savostina яка титанічними зусиллями піднімала Made in Ukraine і зробила неоціненний внесок у промоцію українських виробників. І завжди була поза політикою, поки та брехливими звинуваченнями не втрутилася в її фестиваль» – наголошує Володимир Ар’єв .

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Нагадаємо, що народний депутат України Володимир Ар’єв на своїй сторінці у соціальній мережі фейсбук нещодавно розповів про те, що гранатомет, з якого обстріляли 112 канал має номер партії, які були у гранатометів, вилучених у 2015 році зі сховку «ДНР».

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