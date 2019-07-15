В результаті травм, операцій і захворювань, що зачіпають хребет, суглоби, зв’язки, людина може втратити здатність до самостійного пересування без додаткової опори. Для підтримки рівноваги і перерозподілу навантаження на ушкоджену ногу, а також для полегшення руху при атрофії м’язів, прискорення реабілітації і, щоб дати можливість людині обходитися без сторонньої допомоги необхідно використовувати ходунки для інвалідів.

Ходунки – це ортопедичне пристосування у формі металевої рами, яке призначене для полегшення ходьби і створення додаткової опори при патології опорно-рухового апарату. Ходунки використовуються в тому випадку, коли опори на тростину недостатньо, а милиці з якоїсь причини неможливо використовувати.

Як вибрати ходунки підкаже лікуючий лікар або фахівець ортосалона. При виборі слід врахувати наступні критерії – модель, максимально можливе навантаження, висоту і можливість її регулювання.

Ходунки для інвалідів бувають наступних видів:

Стаціонарні жорсткі ходунки, які не змінюють форму і являють собою жорстку раму, всередині якої знаходиться хворий. При ходьбі вся конструкція переставляється цілком. Така модель підходить для користувачів з порушенням роботи вестибулярного апарату. Завдяки тому, що хворий знаходиться всередині рами, на бічні частини, якій спирається ліктем, при раптової втрати свідомості, він зможе втриматися на ногах або сповільнити і пом’якшити падіння;

Крокуючі ходунки, бокові частини яких переставляються по черзі при кожному кроці. Вони вимагають від користувача досить стійкого положення, коли він самостійно добре стоїть на ногах. Вони не підходять для тих, у кого трапляються часті запаморочення і непритомність, так як опора менш надійна, ніж при використанні стаціонарної моделі;

Об’єднані ходунки, які можна використовувати у формі жорсткої рами й у місто, що ходить режимі, завдяки тому, що шарнірний механізм, що з’єднує бічні частини, закріплюється в нерухомому положенні. Ця модель хороша тим, що її можна використовувати в різних видах в залежності від стану хворого;

Ходунки-роллаторы, встановлені на 4-е колеса, що мають кошик для покупок і відкидну лавочку. Це ідеальний варіант для активних користувачів, які, незважаючи на інвалідність, вважають за краще гуляти самостійно, ходити по магазинах, відвідувати публічні місця. Щоб користуватися роллаторами, чоловік повинен добре орієнтуватися в просторі і міцно стояти на ногах.

Щоб купити «правильні» ходунки, треба врахувати параметри тіла хворого:

Вага тіла не повинен перевищувати ваги, зазначеного в паспорті виробу, так як це загрожує не просто поломкою, а посиленням травми. Для пацієнтів з надлишковою масою тіла необхідно купувати спеціальні ходунки з посиленою конструкцією;

Зростання пацієнта. Практично всі сучасні ходунки регулюються по висоті. При правильному регулюванні людина має спиратися на раму руками, злегка зігнутими в ліктьовому суглобі. Дуже високі або низькі ходунки не тільки не забезпечать опори, вони можуть стати причиною болі в спині, суглобах, погіршення загального стану.

Якщо ви придбали розбірну конструкцію, то, як скласти ходунки, обов’язково описано в інструкції користувача. Кожна модель може мати свої особливості, тому використовуйте тільки оригінальну інструкцію до конкретного пристрою.

Складаючи ходунки, треба уважно закрутити всі болти і добре їх затягнути, щоб в процесі ходьби вони не розкрутилися. Надалі необхідно постійно перевіряти, наскільки туго затягнуті болти.

Щоб правильно вибрати й купити ходунки, треба обов’язково порадитися з лікарем, який підкаже, яка модель найбільше підходить конкретному пацієнту. Якщо ходунки використовуються в процесі реабілітації, і лікар прогнозує поліпшення рухової функції, то варто розглянути комбіновану модель, яку можна використовувати в місто, що ходить та стаціонарному режимах.

Якщо людина досить активний і вимагає всього лише підтримки, то варто задуматися про роллаторах, так як це пристрій більш адаптоване до перебування користувача в громадських місцях і менше, ніж інші ходунки, нагадує інструмент інваліда.

Ціна ходунків залежить від моделі, матеріалу виготовлення, можливості регулювання висоти і дозволеної ваговій навантаження. Не варто економити на ходунках, так як від їх міцності і конструктивних особливостей залежить безпека і комфорт користувача.

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