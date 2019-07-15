Здоровий спосіб життя бореться зі схильністю до деменції

Результати наукової праці були опубліковані в міжнародному медичному журналі JAMA. Команда вчених з Університету Ексетера (Великобританія) під керівництвом Эльзбеты Кузьми протягом восьми років аналізувала дані 197 000 дорослих європейців у віці 60 років і старше. За період досліджень було встановлено 1769 випадків деменції – захворювання, що виснажує мозок. Виходячи з схильності до розладів розумової діяльності, людей розділили на групи: з високим, середнім і низьким генетичним ризиком.

Паралельно оцінювався спосіб життя учасників експерименту: їх стиль харчування, фізична активність, куріння, вживання алкоголю.

Виявилося, що у людей, які дотримуються здорового способу життя, але мають високу генетичну схильність до деменції, ризик її розвитку знизився на 32 відсотки в порівнянні з тими, хто вів здоровий спосіб життя.

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Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

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Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

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Некурящі, які регулярно займалися фізкультурою і дотримувалися правильного харчування з помірним споживанням алкоголю, знижували ризик розвитку деменції незалежно від того, в якій групі генетичного ризику вони знаходяться: високого, середнього чи низького.

Люди з високим генетичним ризиком і нездоровим способом життя мали майже в три рази більше шансів на розвиток деменції, ніж люди з низьким генетичним ризиком, які при цьому жили здоровим життям.

Треба заражати людей правильним стилем життя

Эльзбета Кузьма підсумувала, що результати дослідження вражають, оскільки вони доводять можливість реальних дій для компенсації генетичного ризику розвитку деменції. Насамперед, це – залучення людей до здорового способу життя, спорту і правильному харчуванню.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає деменцію як або хронічне прогресуюче захворювання, при якому відбувається деградація когнітивної функції (здатності мислити) більшою мірою, ніж це буває при нормальному старінні. Відбувається деградація пам’яті, мислення, розуміння, мови і здатності орієнтуватися, вважати, пізнавати та розмірковувати.

За даними Всесвітньої організації здоров’я, у світі від деменції страждає близько 50 мільйонів осіб. При цьому щорічно реєструється близько 10 мільйонів нових випадків. І, на думку експертів, ця цифра до 2015 року збільшиться в три рази.

За матеріалами Reuters

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