Що таке запалення сідничного нерва і як воно виникає

У медиків більшає пацієнтів із так званим запаленням сідничного нерва. Хворі нарікають, що «їм тягне ногу» чи «так болить, що навіть стати на неї не можуть». Що це за проблема і чому виникає?

Про це пише «Експрес».

«Те, що в народі називають запаленням сідничного чи стегнового нерва, у медицині має назву радикулопатія. Йдеться про патологію нервових корінців. Характерні ознаки — сильний біль у поперековій частині хребта, який через декілька днів мігрує в нижню кінцівку, — розповідає лікарка-невропатолог, завідувачка неврологічного відділення Ірина Шваб. — Згодом з’являються нові симптоми — наприклад, болить стегно, коліно, передня частини гомілки, важко вирівняти ногу. Таке буває при ураженні стегнового нерва. А про негаразди зі сідничним нервом свідчить біль у ділянці сідниці, задньої поверхні ноги, підколінної ямки, стопи. Також може виникати відчуття затерпання й заніміння».

За словами лікаря, до таких наслідків може призвести переохолодження (у результаті чого виникає набряк і перетискання нерва), підняття важкого предмета, незручне положення під час роботи, скажімо, на городі, різкий нахил чи рух тулубом.

Як знеболення можна компреси, застосовувати розігрівальні мазі.

«Такий метод знівелює больовий синдром на короткий час. Однак це не дієво для вирішення проблеми загалом. Адже причина проблеми ховається на рівні попереку, саме там, де відбулось ушкодження нерва. Лише лікар може зрозуміти, як правильно допомогти пацієнтові. Самолікуванням займатися не варто. Біль, який ви протрактуєте, як запалення нерва, може бути також спричинений спондилоартрозом з остеофітами, остеохондрозом, килою міжхребцевих дисків» , – розповідає Шваб.

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