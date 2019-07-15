Латвія хоче легалізувати нелегалів з України

Посольство України в Латвії веде переговори з урядом країни про легалізацію всіх нелегальних трудових мігрантів з українським громадянством. Про це повідомив посол України в Латвії Олександр Міщенко в інтерв’ю «Укрінформ».

«Латвія — дуже дружня нам країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут знаходяться, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання про можливість легалізації українських заробітчан, які перебувають в Латвії нелегально », – повідомив посол.