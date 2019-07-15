Дієта, яка продовжить життя

Таку статистику оприлюднили вчені з Варшави, які нарешті закінчили своє багаторічне дослідження про вплив їжі на тривалість життя.

Вони заявляють, що протизапальна дієта попереджає онкологічні та серцеві захворювання.

Насправді, не обов’язково строго дотримуватися такої системи харчування. Люди, які хоча б частково виключають зі свого раціону шкідливі продукти також менше піддаються захворюванням, а значить, живуть довше.

Це особливо стосується курців. За даними дослідників, що палять люди відчувають себе краще, харчуючись за приписами дієти. Як би це не банально звучало, продуктами, які не сприяють поліпшенню самопочуття, є всім відомі “шкідливі” продукти. Це чипси, солодка газована вода, м’ясні вироби та безпосередньо сире або приготоване м’ясо.

Сенс же дієти полягає в тому, що ви включаєте в свій щоденний раціон правильні, протизапальні продукти.

Це можуть бути горіхи, чорний шоколад, кава, чай, сир і сир (обов’язково знежирені), масло оливи, овочі і фрукти, цільнозернові хлібобулочні вироби, червоне вино в помірних кількостях.