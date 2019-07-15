Омелян: «У нас відновилася цензура і темники?»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у своєму дописі в соцмережі фейсбук задає риторичне питання: у нас відновилася цензура і темники? Це питання виникло не на голому місті, а через те, що про резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми майже не говорять у ЗМІ, та й вибачення не було ані від президента, ані від його офісу.

Також у своєму дописі Омелян пише про парад на День Незалежності України і заявляє, що вартість параду зовсім не є такою, яку назвав Зеленський. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис міністра інфраструктури.

Володимир Омелян пише: «Так цікаво.

Вчора трапилося резонансне ДТП з вини кортежу Президента України, який підрізав автобуси з дітьми. Діти отримали травми, в одного хлопчика розбита голова.

Вибачення відсутнє.

До мого посту у провідних ЗМІ тривала гнітюча тиша з обтічними формулюваннями «якесь дтп, якесь удо…».

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У той же день відбулося інше ДТП, вже з смертельним результатом. З вини водія загинула жінка у лобовому зіткненні. Декілька травмовано. Спершу в ЗМІ цього водія назвали керівником партійного осередку ЗЕ, потім просто членом партії Зе. Сьогодні зранку він вже жодного стосунку до партії немає. Готовий в це навіть повірити: звідки члени і осередки у віртуальної партії?!

Але, якщо серйозно, у нас відновилася цензура і темники?

Чи це самоцензура?

Не треба розгойдувати човен, цього разу з червоними плавками?

Але я навіть не про це. А про парад на День Незалежності України.

Відверто, мене здивувала вартість параду, яку озвучив президент. 300 млн грн! І скасував парад, краще нехай виплатимо кожному військовому на День Незалежності Зелену чи Володіну тисячу.

Ну, ок. Щоправда, улюблена Франція і США цього року паради провели. А ми не будемо, воюють же вони, а не ми, нам патріотичний дух і віру в перемогу піднімати не потрібно.

Аж раптом на сайті CBSNews знайшов інформацію про вартість параду у Вашингтоні – 1,2 млн дол США!

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Це 30 млн грн, аж ніяк не 300!

Обережно перепитав у наших військових, вони підтвердили, що вартість параду 25, максимум 50 млн гривень!!!

Тобто, маємо справу зі звичайною брехнею. Скасувати парад – це виплатити кожному вояку по 100 грн з копійками.

Є ще одне питання. Звідки візьмуться додаткові 250-275 млн грн? Бюджетом Міноборони це не передбачено, парламент фінансування не збільшив. Єдиний спосіб, в рамках існуючого фінансування переглянути і скоротити інші статті фінансування армії: харчування, обмундирування, озброєння. Себто, з однієї кишені у вояків забрали, в іншу поклали – бінго, політичний профіт!

Моя порада, не морочте голову.

Парад треба проводити.

Коштує він 30 млн грн.

Не хочете – не приходьте, проведемо без Вас.

І не брешіть!»

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Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Володимир Омелян нещодавно гостро прокоментував виступ президента Володимира Зеленського на форумі інтернет-діячів іForum-2019, де той розкритикував діяльність чиновників.

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