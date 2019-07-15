Уповільнення зростання реальної ДБ перетворилося на падіння, а темпи цього падіння … у-у-у…

Грошова база – провал поглиблюється

Широка грошова база на 1 липня на 5,7% менше, ніж рік тому. Але з урахуванням інфляції вона впала ще сильніше, на 9,9%. Криза продовжує поглиблюватися.

Номінальна грошова база

На 1 липня широка грошова база (далі просто – грошова база або ДБ) зупинилася на позначці 15,541 трлн рублів.

Графік 1.

Джерело: ЦБ

Зараз ДБ повторює кризову динаміку 2008 і 2015 років: вона опустилася нижче своїх середньорічних значень (блакитна лінія нижче синьої на графіку 1).

Зараз ДБ на 5,7% нижче, ніж рік тому.

Графік 2.

Падіння грошової бази, позначені червоними стовпцями на графіку 2, спостерігаються під час криз. Так було в 1998, 2008, 2015 роках.

На номінальне падіння грошової бази звернули увагу. Зокрема, помічник президента Росії Андрій Бєлоусов сказав, що «ми “пережали” ДКП (грошово-кредитну політику – прим. ТАСС), в тому числі і те, що падає у нас широка грошова база – вона почала падати в кінці минулого року, чого взагалі ніколи не було – в номінальному вираженні зниження пішло” (цитується за повідомленням ТАРС).

Варто лише внести поправку: грошова база падає після досягнення максимуму рівно рік тому, 1 липня 2018 року. А в річному вираженні номінальне падіння почалося три місяці тому, за станом на 1 травня.

Реальна грошова база

Ще сильніше впливає на економіку реальна грошова база, тобто скоригована на рівень інфляції.

Навіть недосвідченому в економіці людині зрозуміло: якщо грошова база зросла, скажімо, на 10%, але ціни при цьому зросли на 10%, то таке зростання грошової бази незначною, весь приріст грошей «з’їла» інфляція.

Тому реальна грошова база дуже добре пояснює, чому економіка росла добре у 1999-2008 роках, а потім стагнує аж до сьогоднішнього дня.

Графік 3.

Падіння реальної грошової бази було зафіксовано вже 1 квітня. А на 1 липня падіння становить вже 9,9% (графік 4).

Графік 4.

АППГ – аналогічний період минулого року.

Темпи падіння все сильніше.

1 квітня: -3%;

1 травня: -5,1%;

1 червня: -8,2%;

1 липня: – 9,9%.

ЦБ нічому не вчиться

Коли реальна грошова база ще росла, але її зростання різко сповільнилося, небезпеку наближення кризи була абсолютна зрозуміла (див. «Грошова база віщує криза»).

Тоді, у лютому 2019 року, ще залишалася надія, що ЦБ виправить ситуацію. Процитую:

«Підуть далі справи за найгіршим сценарієм, як це було в 1998, 2008, 2015 рр. (див. графіки), і незабаром знову вибухне криза? Або, як це траплялося в 2002 і 2005 рр., ЦБ вчасно прийме заходи і припинить грошовий затиск, не давши кризи розвинутися?»

На жаль, Центробанк заходи не прийняв, і ситуація з тих пір тільки погіршується. Уповільнення зростання реальної ДБ перетворилося на падіння, а темпи цього падіння все ростуть.