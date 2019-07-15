Уповільнення зростання реальної ДБ перетворилося на падіння, а темпи цього падіння … у-у-у…

Грошова база – провал поглиблюється
Широка грошова база на 1 липня на 5,7% менше, ніж рік тому. Але з урахуванням інфляції вона впала ще сильніше, на 9,9%. Криза продовжує поглиблюватися.
Номінальна грошова база
На 1 липня широка грошова база (далі просто – грошова база або ДБ) зупинилася на позначці 15,541 трлн рублів.
Графік 1.
Джерело: ЦБ
Зараз ДБ повторює кризову динаміку 2008 і 2015 років: вона опустилася нижче своїх середньорічних значень (блакитна лінія нижче синьої на графіку 1).
Зараз ДБ на 5,7% нижче, ніж рік тому.
Графік 2.
Падіння грошової бази, позначені червоними стовпцями на графіку 2, спостерігаються під час криз. Так було в 1998, 2008, 2015 роках.
На номінальне падіння грошової бази звернули увагу. Зокрема, помічник президента Росії Андрій Бєлоусов сказав, що «ми “пережали” ДКП (грошово-кредитну політику – прим. ТАСС), в тому числі і те, що падає у нас широка грошова база – вона почала падати в кінці минулого року, чого взагалі ніколи не було – в номінальному вираженні зниження пішло” (цитується за повідомленням ТАРС).
Варто лише внести поправку: грошова база падає після досягнення максимуму рівно рік тому, 1 липня 2018 року. А в річному вираженні номінальне падіння почалося три місяці тому, за станом на 1 травня.
Реальна грошова база
Ще сильніше впливає на економіку реальна грошова база, тобто скоригована на рівень інфляції.
Навіть недосвідченому в економіці людині зрозуміло: якщо грошова база зросла, скажімо, на 10%, але ціни при цьому зросли на 10%, то таке зростання грошової бази незначною, весь приріст грошей «з’їла» інфляція.
Тому реальна грошова база дуже добре пояснює, чому економіка росла добре у 1999-2008 роках, а потім стагнує аж до сьогоднішнього дня.
Графік 3.
Падіння реальної грошової бази було зафіксовано вже 1 квітня. А на 1 липня падіння становить вже 9,9% (графік 4).
Графік 4.
АППГ – аналогічний період минулого року.
Темпи падіння все сильніше.
1 квітня: -3%;
1 травня: -5,1%;
1 червня: -8,2%;
1 липня: – 9,9%.
ЦБ нічому не вчиться
Коли реальна грошова база ще росла, але її зростання різко сповільнилося, небезпеку наближення кризи була абсолютна зрозуміла (див. «Грошова база віщує криза»).
Тоді, у лютому 2019 року, ще залишалася надія, що ЦБ виправить ситуацію. Процитую:
«Підуть далі справи за найгіршим сценарієм, як це було в 1998, 2008, 2015 рр. (див. графіки), і незабаром знову вибухне криза? Або, як це траплялося в 2002 і 2005 рр., ЦБ вчасно прийме заходи і припинить грошовий затиск, не давши кризи розвинутися?»
На жаль, Центробанк заходи не прийняв, і ситуація з тих пір тільки погіршується. Уповільнення зростання реальної ДБ перетворилося на падіння, а темпи цього падіння все ростуть.